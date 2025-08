El consorcio que ganó la licitación convocada por el Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, para la construcción del hospital de Virú por S/200 millones, no tiene experiencia en el rubro, según denunció “Cuarto Poder”.

De acuerdo con el dominical, se trata del Consorcio Virú, integrada por la empresa JM Constructores Peruanos SAC, cuyo dueño es Joel Yangari Cartolín, un ingeniero civil de 38 años que está inhabilitado, según el registro del Colegio de Ingenieros.

Hasta antes de ganar la licitación de esta obra, la empresa de Yangari sólo obtuvo órdenes de servicio por: estudios topográficos por cerca de S/29 mil, estudios de mecánicas de suelos por cerca de S/24.500, excavaciones profundas por S/8 mil y algunos otros servicios que como máximo llegaban a los S/33 mil.

Además, su experiencia en el rubro privado la acreditó con dos trabajos: una ampliación y remodelación de una vivienda multifamiliar en Santiago de Surco y otra en un edificio multifamiliar en la avenida Tomás Marsano.

Yangari con su empresa tiene el 49% de acciones de este consorcio, que también integra la empresa de Lucero Cocca, una joven de 23 años cuya empresa carece también de experiencia, pero que tiene el 50% del accionariado.

Yangari y Cocca se unieron con Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú, empresa extranjera que fue clave porque acreditó la experiencia que se necesitaba para ganar la licitación. Sin embargo, pese a tener todo el expertis para construcciones de gran envergadura, solo tiene el 1% del accionariado.

De 55 postores, que se presentaron a esta licitación millonaria, el consorcio Hospital Virú de Joel Yangari y Lucero Cocca, compitió al final con el consorcio Brontes, que fue eliminado por no presentar de forma clara los datos del representante común.

Al respecto, José Trelles, experto en contrataciones del Estado, señaló que esta situación es peligrosa porque al tener apenas el 1% de acciones del consorcio, no tendrá poder de ejecución de la obra.

Asimismo, indicó que las dos empresas finalistas tenían observaciones de la misma naturaleza y se debió permitir que ambas subsanaran los errores. Pero, en este caso se pidió al consorcio Hospital Virú que corrija hasta en dos ocasiones y el otro fue descalificado, lo que calificó de “irregular”.

“Es peligroso porque la empresa al tener el 1% no tiene poder de ejecución de la obra, quienes ejecutarán son las empresas sin experiencia, que no ha demostrados experiencia en el rubro hospitalario. Un grave riesgo, que además es un patrón que se repite y que se ha dado en el caso de las empresas chinas”, acotó.

El caso de Lucero Cocca

En el caso de Lucero Cocca Condori y su inexperta empresa LC & EC Constructora, también ganó otra licitación por más de S/121 millones para el mejoramiento y ampliación del Corredor Vial Oeste de 9.52 kilómetros que une la ciudad de Trujillo con el balneario de Huanchaco y del óvalo Huanchaco hasta el acceso al aeropuerto en La Libertad.

Esta vez estuvo consorciada con la empresa Marquisa SAC Contratistas Generales, que posee una deuda coactiva con el tesoro público de S/820 mil, y que, además, tuvo dos sanciones temporales, entre los años 2021 y 2023.

Una de ellas se debió por presentar información inexacta a las entidades públicas como: al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores; y la otra por ocasionar la resolución de un contrato.

Además, el apoderado legal de Marquisa SAC es Eduardo Marquina Cornejo, cuya empresa sólo posee el 10 %, mientras que Lucero Cocca -otra vez- tiene el mayor porcentaje del accionariado: el 90 %.

La obra en plena ejecución ha sido observada por la Contraloría General de la República, que en un informe del 4 de junio de este año advirtió que el contratista viene ejecutando la obra sin la presencia del especialista en suelos y geotecnia, ni del especialista en pavimentos, situación que podría afectar la calidad de la ejecución de la obra y por ende de su vida útil.

No terminó la universidad

En tanto, el programa “Panorama” dio a conocer que Lucero Cocca no terminó la universidad y no es bachiller en derecho alegando que tuvo que dejar las clases meses atrás porque no contaba con recursos económicos para pagarlas.

“Por el momento no cuento con el dinero para continuar mis estudios”, señaló la joven en un escrito, pese a que ha ganado S/500 millones en contratos con el Estado. Su mensualidad asciende a S/390.

Asimismo, según su reporte de Inforcop, tampoco ha pagado una deuda de S/74 a una empresa de telefonía y S/1.000 por dos papeletas de tránsito.

Para acreditar su experiencia ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), su hermana, Tatiana Cocca, contrató y pagó S/18 mil a Lucero para que haga un cerco perimétrico en la casa familiar. La conformidad de la supuesta obra entregada la dio el padre de ambas, Juan Carlos Cocca Rojas.

Además, en la lista de las empresas que postularon para adjudicarse la obra de la carretera Huanchaco en la región de César Acuña aparece Condori Cárdenas Contratistas, perteneciente a Esther Cárdenas, madre de Lucero Cocca.

También figura LC & EC Constructora de Lucero Cocca. La misma figura se repite en la obra del hospital de Virú y en la del hospital de Junín, de más de S/200 millones.