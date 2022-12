El presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, expresó el respaldo de su partido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y se mostró a favor de la iniciativa para el adelanto de las elecciones generales.

En diálogo con la prensa tras reunirse con la jefa de Estado, el gobernador electo de La Libertad advirtió que existe la posibilidad de que se responsabilice al Parlamento de las muertes que ocurran durante las protestas ciudadanas en caso se retrase la aprobación adelanto de las elecciones.

Incluso, cuestionó que las bancadas de Avanza País y Renovación Popular no apoyen la iniciativa planteada por el Ejecutivo. Descartó su postulación en caso se convoque a nuevas elecciones.

“He venido a saludar a nuestra presidenta de la República y decirle que tiene todo el respaldo, todo el apoyo de Alianza para el Progreso, hoy más que nunca que el país exige, primero, una estabilidad política, luego una estabilidad económica y una estabilidad social”, expresó Acuña.

“He venido en calidad de presidente del partido al darle el respaldo y decirle que estamos de acuerdo con la propuesta del adelanto de elecciones. Alianza para el Progreso apuesta por el adelanto de elecciones y yo, realmente, yo quiero invocar al Congreso de la República a que no demore mucho en aprobar lo que la población quiere, la población quiere adelanto de elecciones. Y mientras más demore el Congreso en aprobar la ley de adelanto de elecciones, hay la posibilidad que por la culpa del Congreso tengamos cada día más muertes porque la gente está saliendo a las calles diciendo que tiene que haber adelanto de elecciones lo más rápido posible”, agregó.

“Me ha llamado la atención en la votación que he visto la semana pasada que Avanza País no ha apoyado el adelanto de elecciones. Me ha llamado la atención que Renovación Popular tampoco haya apoyado el adelanto de elecciones. ¿Acaso Avanza País está pensando que el presidente del Congreso (José Williams) quiere ser presidente? Llamo a la reflexión a las bancadas de Renovación y de Avanza País y piensen en esos millones de peruanos que quieren adelanto de elecciones”, finalizó.

El líder de APP consideró que los congresistas que son seguidores del expresidente Pedro Castillo “están haciendo un casi chantaje” al condicionar su apoyo al adelanto de elecciones con la aprobación de una Asamblea Constituyente. Los invocó a anteponer el interés del país antes que los intereses ideológicos y políticos.

“Lamento que las bancadas que apoyan a Pedro Castillo estén haciendo casi un chantaje, decir no votamos por el adelanto de elecciones si no hay Asamblea Constituyente. Ellos saben que es imposible, pero están condicionando su voto a algo que no se va poder. Los congresistas que son seguidores de Pedro Castillo están haciendo un daño a miles de peruanos”, manifestó.

Respecto a las acciones desplegadas por el Ejecutivo para contener las protestas y los actos violentos, Acuña señaló que “el Gobierno está actuando de acuerdo con la Constitución, tiene que imponerse la autoridad, pero respetando la Constitución y el Estado de derecho”.