César Acuña responde a Rafael López Aliaga: “Cuando alguien pierde los argumentos, recurre al insulto”

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, respondió a las críticas de su contendor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que alegó un supuesto “pacto mafioso” para la elección de José María Balcázar como sucesor de José Jerí, y dijo que “cuando alguien pierde los argumentos, recurre al insulto”.

En su cuenta oficial en “X” (antes Twitter), el también exgobernador regional de La Libertad afirmó que “la política del odio divide” y que “la política con propuestas construye”.

“Cuando alguien pierde los argumentos, recurre al insulto. Llamarnos ‘banda’, ‘basuras’ o ‘pacto mafioso’ no es política, es desesperación. Y el Perú no necesita gritos ni agravios, necesita soluciones reales”, expresó.

“Nosotros no insultamos. Nosotros trabajamos. Recorremos el país, escuchamos a la gente, presentamos propuestas concretas y damos la cara con la verdad”, agregó Acuña Peralta en la red social.

El líder de APP también envió un mensaje final a López Aliaga en respuesta a sus críticas: “El Perú no merece caer en infamias como lo hace usted”.

“Pacto mafioso”

Como se recuerda, en el programa “Enfrentados” de América TV, Rafael López Aliaga afirmó que hubo una “repartija” entre APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Podemos Perú para elegir a Balcázar como presidente a cambio de ministerios.

Asimismo, el exalcalde de Lima atribuyó a César Acuña ser una de las “patas” de un supuesto “pacto mafioso” y que el exministro del Interior Juan José Santiváñez, quien postula como senador en las elecciones generales del 2026, es su operador político.

“Es una buena cochinada lo que ha hecho, repartirse ministerios para seguir saqueando al Perú en gastos corrientes, en compras fraudulentas, en tener equipos malogrados en todo el Perú, que no funcionen tomógrafos, que no haya medicina, que la gente tenga que esperar 60 días para una cita, esa es la basura que tiene APP como salud en el Perú”, acotó.

“Es un pacto mafioso que tiene varias patas. Una pata es Acuña. Más aún, el dato que tengo ahorita es que el señor De Soto, al cual yo aprecio, ha sido convocado por el señor Santiváñez. Santiváñez, que era ministro del Interior de Dina Boluarte, que ahora es candidato a senador con Acuña, ha sido el operador de toda esta locura”, añadió.

Según Rafael López Aliaga, dicho “pacto mafioso ya tenía la repartija hecha, tales ministerios para Podemos, tales para Fuerza Popular, tales para Acuña, para Perú Libre”. “Es la repartija de estos cuatro”, sentenció.