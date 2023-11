Tras la polémica que generó la estatua dorada del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, este lunes se restituyó la escultura en el campus de la Universidad César Vallejo en Trujillo.

A diferencia de la vez anterior, en esta oportunidad la estatua de Acuña Peralta ya no luce el color dorado inicial, sino que luce un tono similar al del poeta César Vallejo, que se encuentra a unos metros.

Días atrás el también gobernador regional de La Libertad se había pronunciado sobre su estatua en tamaño natural y dijo que “es un reconocimiento que no se puede ocultar”.

En declaraciones a los periodistas, el también líder del partido Alianza para el Progreso (APP) acusó a algunos medios de comunicación de ser “mezquinos” y de no valorar a personas de éxito.

“Es un reconocimiento que no se puede ocultar, de personas que me conocen. Si lo han retirado es porque lo están mejorando porque el color no coincide con lo que para su gusto era”, expresó.

La estatua del líder de APP que fue develada por el aniversario 32 de la Universidad César Vallejo (UCV), había sido retirada poco después de su presentación.

Restituyen estatua de César Acuña. (Video: Canal N)

Según el área de comunicaciones de dicha casa de estudios, se trató de un regalo de exdocentes de la academia preuniversitaria ingeniería y fundadores de la institución, como homenaje a Acuña Peralta.