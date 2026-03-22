La empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, vinculada a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna, obtuvo un nuevo contrato con otro hospital del Seguro Social de Salud (Essalud) en Lambayeque, según reveló “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el 2 de febrero del 2026 dicha compañía ganó la concesión de la cafetería del Hospital Almanzor Aguinaga, el centro hospitalario más grande de Essalud en Lambayeque.

Se trata de un espacio de 127 metros cuadrados entregado por 3 años a la empresa que tenía como contacto un número telefónico propiedad del padre de la modelo y conductora de televisión.

El contrato está firmado por el gerente de la Red Lambayeque, César Guerrero Uceda, y Magna Sánchez. Inversiones Alimentos del Norte SAC debe entregará S/10 mil mensuales a Essalud por la concesión a cambio del control total del negocio.

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No obstante, la cafetería que administra Magna Sánchez no cuenta con suministros de luz y agua independientes, pues el contrato no define cuál de las partes debe asumir la instalación física de los medidores.

Es decir, el negocio vinculado a los Horna funciona mientras los costos básicos no correrían por su cuenta, sino por Essalud. Además, el contrato estipula que el precio base por almuerzo económico no será mayor a S/10, mientras que el almuerzo ejecutivo no será mayor a S/15, incluido impuestos de ley.

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Sin embargo, los precios superan lo pactado. La empresa de Magna Sánchez también se comprometió a cumplir con estándares de calidad, salubridad e higiene. No obstante, en un contrato anterior con el Hospital Heyssen, la Fiscalía de Prevención del Delito inspeccionó los ambientes donde preparaban los alimentos y verificó “falta de limpieza de mayólica en la sala de producción y observó las condiciones sanitarias”.

Vínculos desde 1990

El vínculo de Sánchez con la familia Horna no comenzó en 2024 con esta empresa de alimento, sino décadas atrás con un predio ubicado en la cuadra 10 de la avenida Balta, en pleno centro de Chiclayo, que pertenecía al bisabuelo de Brunella Horna.

A través de una serie de movimientos registrales la propiedad quedó en manos de su viuda, ya fallecida, una anciana que figuraba como única dueña desde 1990. Un año después, la hoy contratista de Essalud, adquiere el predio por U$S45 mil al contado.

Magna Sánchez elevó la compra-venta a Registros Públicos recién en agosto de 2009 y apenas tres meses después vendió el inmueble por solo S/85 mil. En ese momento el predio era ocupado por una pareja de ancianos ligados -en su momento- al bisabuelo Horna.

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Ambos acudieron al Poder Judicial para anular todos los actuados. Después de un largo proceso, en abril de 2025, un juzgado emitió una sentencia que anuló a venta que buscaba beneficiar a Magna Sánchez.

El documento judicial del caso así lo especifica: “la firma atribuida a la viuda de Horna no le corresponde. Siendo así debe declarase la nulidad” de la operación inmobiliaria. La sentencia ordena a Sánchez Terán a pagar los costos y costas procesales.

Se pronuncia

Essalud emitió un comunicado asegurando que el contrato de concesión de la cafetería es el resultado de un “proceso administrativo regular, transparente y competitivo”, sin favorecimiento a ningún postor.

Precisa que la concesión genera un ingreso mensual de S/10 mil superior al contrato anterior. Para Essalud, Inversiones de Alimentos del Norte, la empresa amiga de la familia política de César Acuña tuvo una mejor propuesta integral.