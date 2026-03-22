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Empresa amiga de la familia de Brunella Horna ganó nuevo contrato en el Hospital Almanzor Aguinaga, el centro hospitalario más grande de Essalud en Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)
Empresa amiga de la familia de Brunella Horna ganó nuevo contrato en el Hospital Almanzor Aguinaga, el centro hospitalario más grande de Essalud en Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

La empresa Inversiones de Alimentos del Norte SAC, vinculada a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna, obtuvo un nuevo contrato con otro hospital del Seguro Social de Salud (Essalud) en Lambayeque, según reveló “Cuarto Poder”.

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