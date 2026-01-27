El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que el mandatario José Jerí no le hizo caso al pedido de su agrupación política para que renuncie al cargo, luego de revelarse las reuniones no registradas con empresarios chinos.

Durante la presentación de sus voceros de campaña, Acuña Peralta manifestó que APP fue el primer partido en exigir la dimisión de Jerí Oré luego de que “Punto Final” revelara que acudió encapuchado a una reunión con el empresario chino Zhihua Yang en San Borja.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Enrique Valderrama reta a César Acuña a debatir en la Plaza de Armas de Trujillo

Consultado sobre por qué su bancada no apoya las mociones de censura y el pedido de vacancia presentado por congresistas, principalmente de izquierda, César Acuña alegó que sus congresistas tienen libertad de decisión.

“Los congresistas de acuerdo a la Constitución tienen libertad de decidir, no hay mandato imperativo. En la posición de APP con su comunicado, dije que renuncie. No me ha hecho caso. Se quedó solamente el comunicado, fue mi posición”, expresó.

“[Alianza para el Progreso] fue el primer partido que sacó su comunicado, cuando se le vio encapuchado dije que renuncie. Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”, agregó.

Como se recuerda, el comunicado de APP fue publicado el pasado 20 de enero. En su pronunciamiento, la agrupación condenó de forma categórica los hechos atribuidos al jefe de Estado, calificándolos de “inadmisibles”.

LEE MÁS: Tres candidatos a la vicepresidencia consignaron sentencias en sus hojas de vida

Según el documento, estas conductas vulneran gravemente los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir en la función pública, especialmente en el ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionados a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”, indicaron en su pronunciamiento.