El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció sobre su estatua en tamaño natural que fue develada días atrás en la Universidad César Vallejo (UCV) de Trujillo por su aniversario y dijo que “es un reconocimiento que no se puede ocultar”.

En declaraciones a los periodistas, el también líder del partido Alianza para el Progreso (APP) acusó a algunos medios de comunicación de ser “mezquinos” y de no valorar a personas de éxito.

“Es un reconocimiento que no se puede ocultar, de personas que me conocen. Si lo han retirado es porque lo están mejorando porque el color no coincide con lo que para su gusto era”, expresó.

“Yo no puedo caer en el juego de algunos medios de comunicación –no son todos- que creo que son mezquinos de no reconocer y valorar a personas de éxito. Sin ser vanidoso, me creo una persona de éxito”, agregó.

Acuña Peralta también dijo que “las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida”, y que la estatua es un regalo que lo conocen desde hace 43 años.

“Creo que las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida. Esta estatua, deben saber que, viene de personas que me conocieron hace 43 años cuando fundé la academia de ingeniería, que creo les cambió la vida a los jóvenes. Fundé la Universidad César Vallejo, la de Señor de Sipán, la Autónoma, creé un partido político”, acotó.

“Creo que la trayectoria que he recorrido hasta ahora ha servido de impulso para que los que me conocen valoren en vida mi trabajo. No creo que sea vanidoso, pero va a ser imposible que aparezca un peruano y forme tres universidades”, añadió.

Declaraciones de César Acuña. (Video: Canal N)

Como se recuerda, la estatua del líder de APP que había sido develada por el aniversario 32 de la Universidad César Vallejo (UCV), fue retirada poco después de su presentación.

Según el área de comunicaciones de dicha casa de estudios, se trató de un regalo de exdocentes de la academia preuniversitaria ingeniería y fundadores de la institución, como homenaje a Acuña Peralta.