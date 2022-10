El electo gobernador regional de La Libertad, César Acuña, afirmó que definitivamente los votos de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) son a favor de la vacancia del presidente Pedro Castillo.

Desde la ciudad de Trujillo, Acuña Peralta, no obstante, consideró que es “muy difícil” que se lleguen a los 87 votos para lograr la destitución de Castillo Terrones debido a que a algunos legisladores “ya les gustó el poder”.

“Definitivamente los votos de APP son por la vacancia, pero para vacar al presidente necesitamos 87 votos. Llegar a 87 votos es muy difícil, pero es cuestión de que a medida que pase el tiempo los congresistas reflexionen y tomen la mejor decisión, salvar al país”, expresó.

“Son 87 votos y hay congresistas que se acostumbraron al Congreso y más que pensar en el país, están pensando en su sueldo, eso es lo real. Por mí, si fuera congresista más que mi sueldo es la vacancia. Desgraciadamente hay congresistas que a medida que pasa el tiempo ya les gustó ser congresista, el poder”, añadió.

Declaraciones de César Acuña. (Video: Canal N)

Tras insistir que los 130 congresistas tienen la gran responsabilidad de “salvar a este país”, César Acuña manifestó que si Pedro Castillo le niega el presupuesto para su región que le corresponde por ley, es causal de vacancia.

“Con el presupuesto que está asignado por ley al gobierno regional es suficiente para hacer buena obra. El 1.5% del IGV por ley no me lo puede negar el presidente. Si no me lo transfiere es motivo de vacancia”, sentenció.