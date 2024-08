El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró que su partido, Alianza para el Progreso (APP), tiene 400 mil militantes inscritos y cuestionó que se les impida trabajar en el Estado.

En declaraciones a los periodistas, dijo tener algunas referencias de César Florez Salinas, designado como nuevo gerente de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República.

“Que ahora hayan hecho una investigación y en algún momento haya sido militante o afiliado a APP –recuerden que tenemos más de 400 militantes- imagínense que serían 400 mil peruanos que no podrían hacer un trabajo público”, expresó.

No obstante, Acuña Peralta enfatizó que no conoce a Florez Salinas y que recién se enteró de las denuncias en su contra por violencia familiar.

MIRA AQUÍ: Funcionarios del Congreso que aprobaron pensión a Alberto Fujimori están vinculados a APP

“No conozco al señor, recién me acabo de enterar de las acusaciones. Lo bueno para mí es que todos mis actos, hasta ahora son todo lo posible de no defraudar a la gente”, manifestó.

“Recuerden que siempre hay comentarios, pero yo no he tenido la oportunidad de conversar con él, sé que es un profesor universitario que ha brindado su servicio a muchas universidades y sin en algún momento trabajó en tal o cual universidad, yo no tengo conocimiento”, agregó.

Declaraciones de César Acuña. (Video: Canal N)

Según reveló “Cuarto poder” el último domingo, la Contraloría General de la República, a cargo de César Aguilar Surichaqui, designó como gerente de Relaciones Institucionales a César Florez Salinas, exmilitante de APP y excandidato a la alcaldía de Surco con ese partido.

Florez renunció a su militancia a APP el último 24 de julio, el mismo día que el Congreso eligió a Aguilar como contralor en una sesión sin acceso a la prensa.

El ahora funcionario de la Contraloría ha sido docente de la escuela de postgrado de la Universidad César Vallejo y asesor de la excongresista de APP Gloria Montenegro, precisó “Cuarto poder”.

De acuerdo con “Cuarto poder”, Florez tiene al menos cuatro denuncias por violencia familiar. Una de ellas data del 14 de diciembre del 2013, sobre presuntos maltratos psicológicos y chantajes.