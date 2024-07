César Nakazaki, abogado de Jorge Barata, dijo que ve “muy difícil” que su cliente esté dispuesto a declarar durante el juicio oral por el caso Cocteles que involucra a Keiko Fujimori y a otros miembros de Fuerza Popular por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a las campañas del 2011 y 2016.

“Yo ya lo veo muy difícil. Es más, lo había convencido de que, en un gesto de confianza, por más que se había pedido la revocatoria (del acuerdo de colaboración eficaz), que vayamos a dar ese testimonio pero ya primer al abrirle proceso por el caso Gasoducto y segundo con el requerimiento de prisión preventiva, prácticamente la relación se ha roto”, comentó este martes a RPP cuando se le preguntó sobre la posibilidad que Barata hable en el caso Cocteles.

El representante legal de Barata cuestionó así el pedido de prisión preventiva que ha hecho el equipo especial Lava Jato contra su cliente por 36 meses, y calificó este accionar como una “represalia que no tiene ninguna justificación” por no haber reconocido delitos en este proceso.

“Al no aceptar sobornos en el caso Gasoducto, eso le ha dolido profundamente a la fiscalía porque se les cae el caso del Gasoducto y probablemente siga la misma suerte en los arbitrajes que hay por ese caso”, comentó.

Nakazaki recordó que presentó una apelación a la decisión en primera instancia que tomó el Poder Judicial de anular el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, tal y como solicitó el Ministerio Público, porque el exdirectivo de Odebrecht no declaró en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia en unas cinco oportunidades.

“(El Poder Judicial) debería decirle no (a la anulación del acuerdo) porque, entre varias razones, el Perú cuando fue a pedir pruebas a Brasil, firmó varios convenios por Rafael Vela Barba, Geovanna Mori y otros fiscales donde se comprometían a dos cosas. Brasil me da pruebas y a sus colaboradores brasileños jamás los voy a procesar, y no voy a usar las pruebas en su contra. Esos acuerdos han sido violados”, resaltó.

El abogado de Barata reiteró que, por este accionar de la fiscalía, “ve muy difícil” que continúe el proceso de colaboración con Odebrecht, lo que podría afectar no solo el caso Cocteles sino también el que se sigue contra Alejandro Toledo por los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.

“Veo muy difícil que continúe la cooperación de Odebrecht hacia los procesos porque en el primero que tenía que declarar, ya estaba dispuesto a hacerlo, era en el caso del expresidente Toledo que quizás, al final de la historia, sea el único o el más importante que deje Lava Jato, que es condenar a un expresidente de la República por haber negociado 38 millones de dólares por el tema de las IIRSA”, manifestó Nakazaki.