El ministro de Salud, César Vásquez, negó haber sido informado sobre alguna intervención o cirugía estética a la que se haya sometido la presidenta Dina Boluarte, a pesar que Alberto Otárola confirmó que la mandataria tuvo una operación de este tipo a mediados del 2023.

En declaraciones ante la prensa este miércoles, el ministro resaltó varias veces que los temas médicos son reservados para cada paciente, pero luego manifestó que durante su gestión no fue notificado sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió la jefa de Estado.

“A mí no me consta, no tengo la certeza que la presidenta se haya operado. No he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época de su ejercicio profesional como presidenta cuando yo estaba como ministro”, aseveró.

Esta intervención estética fue confirmada este martes 3 de diciembre por el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, quien detalló ante la Comisión de Fiscalización que por esas fechas habló telefónicamente con Boluarte y pudo detectar que había sido operada.

“La verdad es que, como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían en el cargo”, explicó.

Pese a esto, César Vásquez rechazó haberse percatado de alguna operación, pese a que ya estaba en el cargo cuando Dina Boluarte se sometió a la intervención estética.

“Yo asumí el 19 (de junio del 2023), recién acababa de asumir y nunca se me informó, no estuve enterado, por eso digo que no me consta que se haya operado. Mi función no es atender al presidente en tema de salud, mi función es atender al país”, destacó.

Por esto, el ministro rechazó las críticas contra Boluarte por no haber notificado al Congreso sobre la ausencia que habría ocurrido durante su intervención quirúrgica y su postoperatorio, y dijo que se trata de opositores “vacadores” que “están locos porque quieren que el país se desestabilice y adelantar elecciones”.

“Para mí aquí hay un grupo de gente vacadora que están permanentemente buscando desestabilizar al país y buscan estas razones que creo que son jaladas de los pelos y están subestimando la inteligencia de los peruanos”, concluyó.