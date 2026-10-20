Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), visitó a su padre por primera vez en el penal Barbadillo de Ate, donde se encuentra cumpliendo dos condenas tras ser extraditado por Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR
- Presidentes Keiko Fujimori y Daniel Noboa se reunieron en Palacio de Gobierno: Así fue el pronunciamiento conjunto
- Pleno de la Cámara de Diputados debate el 29 de octubre denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala
- Pleno del Senado debate este miércoles dictamen que delega facultades legislativas al Gobierno
- Viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa ratifica que Reinfo culmina el 31 de diciembre de 2026
- Daniel Barragán sobre votación de facultades en Pleno del Senado: “Creo que el voto 31 va a ser de Obras”
Seguir temas