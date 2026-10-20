Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo, acudió a visitarlo en el penal Barbadillo. (Foto: Captura Canal N)
Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo, acudió a visitarlo en el penal Barbadillo. (Foto: Captura Canal N)
Por Redacción EC

Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), visitó a su padre por primera vez en el penal Barbadillo de Ate, donde se encuentra cumpliendo dos condenas tras ser extraditado por Estados Unidos.

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