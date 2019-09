Chinchero sigue hablando

La fiscal Zoila Sueno, en su pedido de investigación preparatoria contra los 13 supuestos confabulados de la Adenda 01 al contrato del Aeropuerto de Chinchero, esgrime como una de sus pruebas del delito de colusión agravada, un informe técnico encargado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El documento, si uno lee su versión final, es serio y con rigor técnico, pero su génesis y difusión están rodeadas de circunstancias extrañas e irregulares. Hay versiones con fechas distintas (16 de octubre, 21 de octubre y 4 de noviembre del 2016) y dos de ellas se encontraron en la computadora incautada a José Balta del Río, el gerente general del consorcio Kuntur Wasi (KW), fechadas antes de la entrega oficial del texto de la CAF a la mesa de partes del MTC el 7 de noviembre. Sueno, en el capítulo de ‘circunstancias precedentes’ dentro de su informe de investigación, dice: “El 6 de setiembre del 2016, mediante oficio N. 3353-MTC/25, el imputado Yaco Rosas [director de concesiones del MTC], solicita a la representante de la CAF en el Perú [Eleonora Silva] una propuesta de convenio de colaboración interinstitucional que contribuya a ejecutar proyectos en el subsector transporte mediante APP; no obstante se advierte que la CAF (…) insólitamente tiene elaborada con fecha 31 de agosto del 2016 una propuesta de asesoría financiera para el MTC, de apoyo en la determinación del PAO [pago anual por obras que se debía hacer a Kuntur Wasi]”.

Fiorella Molinelli, que también está imputada por Sueno, citó esa propuesta inicial de agosto, en un documento del 13 de noviembre que selló ese convenio entre MTC y CAF que Yaco Rosas recién propuso el 6 de noviembre. Tengo una copia impresa de la versión final del informe, con la fecha del 4 de noviembre en su portada y el sello del 7 de noviembre puesto en mesa de partes del MTC. Lo acompaña una carta de Sergio Arze, ejecutivo de la CAF, donde hace entrega formal del texto a Yaco Rosas. Por eso, la fiscal concluye preliminarmente: “La CAF sin tener una solicitud formal y desconocer si había presupuesto o no, realizó una propuesta sobre un tema que aún no le había sido puesto en conocimiento”.

Le mención de Sueno al presupuesto se debe a que encontró, con fecha posterior al 31 de agosto del 2016 en la que apareció la primera versión de una asesoría técnica de la CAF, la documentación en la se tramita la partida para costear el informe por $45,000. Tendría que haber sido al revés. Por todo esto, la fiscal reafirma su hipótesis de confabulación de funcionarios y privados contra los intereses del estado, pues, a su entender, el informe era una herramienta para ayudar al MTC a replicar las interpretaciones antojadizas que hacía KW sobre el monto de los PAO y, no debía haberse gestado y socializado tan alegremente. Sin embargo, a Sueno se le ha escapado sopesar un vínculo que aquí se los contamos.

Un link que faltaba

Newlink es una consultora en estrategias de comunicación que fundó el periodista argentino Sergio Roitberg en Miami en el 2000. Abrió oficinas en varios países de la región. La sucursal del Perú la dirigió Daniel Córdoba, ex ministro de Producción de este gobierno, hasta que se apartó alrededor del 2015. Entonces, en febrero del 2016, Roitberg buscó un socio estratégico en Perú, y compró el 51% de CB Consult, la consultora de Cecilia Blume y Carolina Castilla Rubio, hermana del ex ministro de Economía, Luis Castilla. Ambas ya tenían una cartera de clientes entre los que estaba Andino Investment Holding, el líder de Kuntur Wasi, que pidió a Blume, quien ya lo había asesorado en el pasado en un caso del Puerto de Paita, que atendiera el tema de Chinchero.

Blume, la más mediática del par, no aparecía declarando sobre el tema, pero, dada su notoriedad, durante la tormenta de la adenda, aclaró públicamente que el proyecto le era cercano y que lo asesoraba en materia legal. Patricia Teullet, amiga de Cecilia y Carolina que hacía consultorías económicas con CB Consult, hizo asesoría técnica y vocería para Kuntur Wasi. Según señala la fiscal Sueno al incluirla como imputada en su investigación, no fue contratada por KW sino directamente por Newlink para cumplir esa función crucial. Teullet había sido viceministra de PPK en el MEF durante el gobierno de Toledo; cuando Blume fue la jefa del gabinete de asesores.

La consultora Newlink tuvo entre sus clientes a la Corporación Andina de Fomento (CAF). Newlink

¿Cuál es el link que merece destacarse? Resulta que la CAF también era cliente de Newlink desde el 2012. Roitberg, el fundador de la consultora, hizo asesoría en comunicaciones a Luis Enrique García Rodríguez, el boliviano que presidió la CAF desde 1991 hasta su retiro en marzo del 2017. Al mes siguiente, en abril, fue elegido Luis Carranza, nuestro ex ministro de Economía, como su nuevo presidente. La CAF aún no se pronuncia sobre el enojoso asunto del informe , pero una fuente de la institución me dijo que Carranza, sin que ello tuviera relación con este caso, decidió prescindir de la relación con Newlink para asumir el trabajo de comunicaciones con un equipo propio.

Hablé con una fuente de Newlink que me confirmó esa decisión de la CAF y me aclaró que mientras duró, la relación fue directamente entre la oficina de Roitberg en Miami y la presidencia de CAF con sede en Caracas. No fue una relación que incluyera a la sucursal de Perú. Sin embargo, la entonces jefa de la oficina de la CAF en el Perú, Eleonora Silva, tiene una estrecha relación amical con Blume y sus socias de CB/Newlink, tal como me lo confirman varias fuentes y algunas fotos diseminadas en las redes.

La triple conexión de Newlink con el gobierno de PPK, con Kuntur Wasi y con la CAF, podría explicar cómo y porque se socializó con la concesionaria un informe encargado por el estado en resguardo de sus intereses. El contenido de la versión final, elaborada en la sede en Caracas, no plantea ni sugiere que el estado financie toda la obra prescindiendo de bancos, como quedó plasmado en la Adenda 01. Aunque sí dice lo siguiente: “Las diferencias de interpretación de ProInversión y de la concesionaria [KW] sobre cómo aplicar la fórmula para calcular el PAO trimestral son significativas. Conciliar estas diferencias va a requerir o va a resultar en un cambio importante de las condiciones contractuales interpretadas por cada parte en el momento de la adjudicación y firma del contrato de concesión”. De esta apreciación realista de la CAF sobre las controversias originadas en la indefinición del contrato; se deriva la necesidad de renegociar, pero no necesariamente para llegar a algo parecido a la Adenda 01.

Eleonora Silva, tras estar 11 años al mando de la sede peruana de la CAF, fue reemplazada en noviembre del 2018 por el venezolano Manuel Malaret. La he llamado y enviado mensajes para que me explique el tratamiento que bajo su gestión en Lima se le dio al pedido del MTC, pero no responde. Las fuentes que consulté en el MTC, al intentar explicar las distintas fechas y versiones consignadas en su propia documentación, me dijeron que era usual ir recibiendo avances de un trabajo encargado por ellos. Sin embargo ello no explica que el informe lo tuviera Balta ni que Yaco Rosas formalizara en noviembre del 2016 los aportes que la CAF venía haciendo por lo menos desde agosto. La investigación preparatoria de la fiscal Sueno podrá responder estas preguntas.

Blume está en España estudiando una maestría. Me comuniqué con ella, pero prefirió no participar en esta crónica. Sin embargo, una fuente que conoce su historia de consultora, me contó que ha reactivado CB Consult, la consultora que fundó en el 2007 con sus iniciales y a la que sumó poco después Carolina Castilla. Cuando a inicios del 2016, Roitberg compró la mitad de CB, las socias decidieron trabajar como Newlink. Pero, el año pasado, Blume optó por dejar su parte de Newlink a Castilla y esta dejar su parte de CB a Cecilia.

La esencia de la Adenda 01, como financiamiento total en manos del Estado, apareció por primera vez sobre la mesa de negociaciones en una reunión del 1 de diciembre del 2016 en el MTC, tal como lo contamos en “Chinchero empieza a hablar” (29/8/19), basados en un correo del funcionario Manuel Carrillo de Ositran a Yaco Rosas del MTC. Por esa misma fecha, el presidente de directorio de KW, Carlos Vargas Loret de Mola, la mencionó en una entrevista en “Gestión” que le hicieron durante su participación en la CADE 2016, llevada a cabo entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. En los días y semanas previas se habría tomado la decisión sobre la que aún queda mucho por investigar.