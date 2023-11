Mientras los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Lince y el Cercado de Lima tuvieron que ser declarados en estado de emergencia para contar con mayor presencia de la Policía Nacional en sus calles, cinco expresidentes de la República gozan de un amplio y costoso servicio de resguardo pagado con dinero de todos los peruanos [ver cuadro].

De acuerdo a información remitida por la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP y el Parlamento- tras una solicitud de acceso a la información hecha por El Comercio en amparo de la Ley de Transparencia-son 55 los agentes que se dedican a cuidar a los ex jefes de Estado Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti.

Humala Tasso es quien tiene la mayor cantidad de policías asignados: 13 en total, entre ellos un comandante PNP y 12 suboficiales de diferentes niveles.

Para el otrora líder del desaparecido Partido Nacionalista, el Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes del gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011, respectivamente. Su proceso está en fase de juicio oral.

Kuczynski y Vizcarra tienen cada uno, 11 agentes PNP para su seguridad. El primero es investigado por el Caso Odebrecht, mientras que el otro es imputado por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Según la tesis del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía, Vizcarra Cornejo, cuando fue gobernador regional de Moquegua (2010-2014) habría recibido S/2.3 millones de sobornos por las obras Lomas de Ilo y del hospital de la referida jurisdicción. Por ello, solicitó que se le condene con 15 años de cárcel.

Este Diario, unos días atrás, ya había informado que Merino de Lama, a pesar de solo haber ejercido la Presidencia de la República por cinco días, también gozaba del referido beneficio. El acciopopulista cuenta con 10 policías para su resguardo.

El ex titular del Parlamento también afronta una investigación preliminar, pero en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como por lesiones graves y leves contra 78 personas que participaron en las protestas del 14-N contra su efímero mandato.

Otro expresidente que tiene 10 agentes PNP para su seguridad es Sagasti Hochhausler, quien estuvo en el poder durante ocho meses.

La Dirección de Seguridad del Estado de la PNP precisó a El Comercio que el exmandatario Pedro Castillo, vacado el 7 de diciembre del año pasado tras perpetrar un golpe de Estado, no cuenta con seguridad policial, al encontrarse recluido en el penal de Barbadillo en cumplimiento a dos órdenes de prisión preventiva.

El alto costo

Según información entregada por el Congreso- por medio de una solicitud en amparo de Ley de Transparencia hecha por este Diario- el resguardo policial a lo expresidentes Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti le ha demanda un gasto de S/1′429,827, hasta setiembre último, a ese poder del Estado.

Por ejemplo, para cubrir los gastos operativos de los agentes que cuidan a Humala Tasso, desde agosto de 2016, el Parlamento ha desembolsado S/632,097.

Y en el caso de Kuczynski, desde abril de 2018, ha sido S/ S/302,652 [ver recuadro].

Al respecto, el exministro del Interior Mariano González consideró que la Ley de la Policía, que establece que esta debe brindar seguridad a los exmandatarios, fue hecha pensando en períodos de cinco años. Agregó el hecho que entre el 2016 y el 2021 hayamos tenido cuatro jefes de Estado, hace necesario realizar ajustes a la norma.

“Definitivamente, se debe manejar de mejor manera el número de los agentes. Independientemente, de las investigaciones que pueda tener cada uno, la investidura presidencial está, pero la norma fue pensada para expresidente que estén cinco años en el cargo, hemos tenido tantos presidentes en tan poco tiempo […] Se tiene que revisar y hacer un ajuste”, expresó.

González, en diálogo con este Diario, afirmó que, ante los altos índices de inseguridad en el país, se requiere que estos expresidentes tengan “un gesto político” y voluntariamente soliciten reducir su seguridad policial.

“Las circunstancias demandan un gesto político, de desprendimiento y de empatía con la ciudadanía que vive día a día en un país muy inseguro”, remarcó.

También sostuvo que es “excesivo” que un expresidente tenga entre 10 y 13 agentes para su resguardo.

¿Cuánto es el gasto que genera la protección policial a los expresidentes de la República?

Expresidente de la República Período de gobierno Tiempo de resguardo Gastos generados Número de policías que tienen asignados Alejandro Toledo Manrique* 2001-2006 Ollanta Humala Tasso 2011-2016 Agosto 2016-Setiembre de 2023 S/632,097 13 Pedro Pablo Kuczynski 2016-2018 Abril 2018-Setiembre 2023 S/302,652 11 Martín Vizcarra Cornejo 2018-2020 Enero 2021-Setiembre 2023 Enero 2021-Setiembre 2023 11 Manuel Merino de Lama** 10 de noviembre de 2020-15 de noviembre de 2020 10 Francisco Sagasti Hochhausler 2020-2021 Agosto 2021-Setiembre 2023 S/217,018 10 Pedro Castillo Terrores*** 2021-2022 Total S/1’429,827 55

*Tras su mandato radicó en los EE.UU., hasta que fue extraditado en abril de este para responder a la justicia por el Caso Odebrecht.

**El Parlamento aún no remite la información sobre los gastos generados por su resguardo policial. Se calcula que sería más de S/250,000.

***No cuenta con servicio de seguridad de la Policía Nacional por encontrarse cumpliendo dos órdenes de prisión preventiva.

A su turno, el exministro del Interior Rubén Vargas refirió que es necesario conocer cuál ha sido el criterio técnico de la Policía Nacional para la asignación del número de agentes para los expresidentes. “Hay una diferencia entre Humala y el resto, ¿por qué? ¿Existen amenazas que podrían pesar sobre él?”, preguntó.

En comunicación con El Comercio, Vargas sostuvo que cuatro policías son suficientes para resguardar a una persona bajo el modelo de que cada dos realicen el 24 por 24.

“Insisto en que debe haber criterios técnicos y claramente señalados para que no se genere la subjetividad de dotar a unos más y a otros menos. Desde mi punto de vista, con cuatro efectivos debería ser suficiente. Ese es el criterio técnico que corresponde, a no ser que haya informes claros sobre amenazas para la integridad personal de los expresidentes. Y se debe evaluar cada uno de los casos”, manifestó.

Vargas señaló que en el Perú debería haber un policía por cada 245 ciudadanos, al contar con 133,830. No obstante, dijo, “dónde están” y “qué están haciendo”.

La reacción de los exmandatarios

Fuentes cercanas al expresidente Vizcarra indicaron que, de los 11 policías asignados a su seguridad, uno está al mando y los otros 10 son suboficiales. De estos, “siempre hay uno de vacaciones y otro como retén”. Los ocho restantes se dividen en dos grupos de cuatro bajo la modalidad “24 por 24″.

“De los cuatro por turno, uno es el conductor de su unidad, el ex jefe de Estado conduce su propio auto. Y un suboficial se queda en el domicilio de acuerdo a la directiva. Entonces, quedan dos agentes para la labor de protección. Y cuando aparece La Resistencia, el retén acude en apoyo”, manifestaron las mismas fuentes.

Este Diario intentó comunicarse con Merino de Lama, pero no respondió a nuestras llamadas.

Fuentes allegadas al exmandatario Sagasti refirieron que la Constitución y las normas establecen que “todos los expresidentes constitucionales tienen derecho a seguridad” por parte de la Policía. “Las decisiones sobre el nivel de protección las realizan los oficiales responsables de la PNP en función de su evaluación de los respectivos riesgos”, agregó.

También indicaron que inicialmente el fundador del Partido Morado solo tenía seis efectivos designados, pero que luego la propia Policía Nacional los aumentó a 10, tras evaluar una “situación de riesgo”.

Por ejemplo, detallaron que desde que dejó el cargo el ex jefe de Estado ha recibido “varias amenazas”, siendo “la más grave” la que se dio cuando presentó un libro, lo cual “generó una situación de riesgo” para su integridad física y también contra los asistentes. “Y en redes sociales se ha podido apreciar expresiones como ‘¿por qué no aprovecharon para pegarle un tiro?’, en referencia a su presencia en una universidad para dictar una conferencia”, acotaron.

Julio César Midolo, abogado de Kuczynski, dijo que, si bien su cliente tiene asignado a 11 policías para su seguridad, en la realidad son ocho lo que lo resguardan en turnos de 24 por 24. Agregó que la Comandancia General de la PNP evaluó la situación se su patrocinado antes de resolver darle el referido beneficio como exmandatario.

“En realidad no están pendientes todo el tiempo de lo que mi clienta pueda hacer, él está en su casa la mayor parte de tiempo y cuando sale va a citas médicas o a una presentación académica, como sucedió recientemente cuando presentó su libro”, expresó a este Diario.

Midolo señaló que PPK “no tenido una amenaza en concreto”, pero al haber ocupado la Presidencia de la República sí “amerita que tenga algún tipo de resguardo”.

Fuentes cercanas al expresidente Humala refirieron a este Diario que el alto resguardo que tiene el otrora líder del desaparecido Partido Nacionalista se debe a las medidas que dio, durante su gobierno, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal. No obstante, no precisaron si había recibido amenazas o no.

Además… ¿Qué dice la norma? El Decreto Supremo N°004-2022-IN- promulgado en mayo del año pasado por el entonces presidente Pedro Castillo y ministro del Interior, Alfonso Chávarry- actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. En su artículo 7.3 establece que los expresidentes gozan de protección semi integral.

Este servicio es brindado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Estado.

El artículo 7.2 indica que la protección semi integral comprende el resguardo personal “permanente, así como la seguridad en el inmueble donde la persona protegida fija su residencia”. “El servicio excluye la protección de su cónyuge, padres e hijos y la seguridad del inmueble donde labora”, agrega.

Y en su segunda disposición transitoria el DU N°004-2022-IN señala que a los ex jefes de Estado les corresponde esta protección durante cinco años, después de haber dejado el cargo.

“Posterior a ello, se les brinda el servicio de seguridad y protección personal. Excepcionalmente, pueden continuar con el servicio de seguridad y protección Semi Integral, previa evaluación de riesgos”, remarca el documento.

El inciso G del artículo 12 del referido mecanismo subraya que entra las opciones para la conclusión del servicio de seguridad y protección están la “solicitud expresa” y cuando “la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional considerando la evaluación de riesgo que corresponda, determine que no es necesario continuar” con este.





Más información

Humala Tasso cobra una pensión vitalicia de S/15,600 cada mes. Fuentes de la Procuraduría Lava Jato indicaron a El Comercio que hasta el momento se ha retenido en una cuenta del Poder Judicial S/97,500 de estos pagos, a fin de garantizar una eventual reparación civil en el caso del club de la construcción.

Merino de Lama también tiene un trabajador, cuyo salario es cubierto por el Parlamento. Se trata de Norfolk Gamarra Osco, quien se desempeña como técnico desde el 28 de marzo de 2022. Es decir, durante la conducción de la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) de la Mesa Directiva.

Gamarra Osco, militante acciopopulista desde mayo de 2004, ha cobrado S/66,600, hasta el momento, al Congreso.

El expresidente Francisco Sagasti también cuenta con una trabajadora contratada por el Parlamento. Se trata de Meyllyn De la Cruz Ponciano, quien es técnica del módulo del militante del Partido Morado desde setiembre de 2021.