La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en su respaldo a favor de Pedro Castillo, protagonista del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, y luego que se aprobara una moción para declararla como persona no grata en el Congreso peruano.

“Es una política que viene desde el gobierno del presidente (Andrés Manuel) López Obrador en este caso, como en el caso de Ecuador de romper relaciones por la invasión a nuestra embajada. Nosotros mantenemos el mismo criterio. No importa, nosotros vamos a mantener nuestra posición”, respondió este martes.

Sheinbaum fue consultada en la conferencia de prensa de este 9 de setiembre sobre la moción aprobada en la víspera por la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo peruano para declararla como persona no grata.

Esta moción fue respaldada por 12 legisladores, mientras que solo 6 votaron en contra: Margot Palacios (no agrupados), Esmeralda Limachi (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), Isaac Mita (Perú Libre), Kelly Portalatino (Perú Libre), Álex Flores (Bancada Socialista) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

Según este pronunciamiento de la comisión, la posición de la mandataria mexicana afecta directamente la reputación del Perú a nivel internacional “sembrando dudas en organismos multilaterales y otros estados sobre la legitimidad de nuestras decisiones soberanas”.

Claudia Sheinbaum dijo, ante esto, que su actitud “no es una agresión”. “Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo que, desde nuestro punto de vista, vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice”, manifestó pese a que el 7 de diciembre, Castillo fue quien leyó el mensaje a la Nación anunciado la disolución del Congreso y su intento de reorganizar las otras instituciones constitucionalmente autónomas.