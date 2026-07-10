Claudia Sheinbaum dijo que la Cancillería mexicana iniciará coordinaciones con los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. (Foto: Gobierno de México)
Claudia Sheinbaum dijo que la Cancillería mexicana iniciará coordinaciones con los equipos de transferencia de Keiko Fujimori. (Foto: Gobierno de México)
Por Redacción EC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó hoy su apertura para normalizar los vínculos diplomáticos con el Perú y saludó la disposición mostrada por la presidenta electa Keiko Fujimori, destacando la importancia de este acercamiento para la estabilidad política regional y el futuro de los bloques comerciales compartidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.