La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó hoy su apertura para normalizar los vínculos diplomáticos con el Perú y saludó la disposición mostrada por la presidenta electa Keiko Fujimori, destacando la importancia de este acercamiento para la estabilidad política regional y el futuro de los bloques comerciales compartidos.

En su habitual conferencia de prensa, la jefa de Estado respondió sobre los dichos de Fujimori: “Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos la presidenta hoy electa”.

Los nexos diplomáticos permanecen fracturados desde noviembre de 2025, cuando Lima anunció la ruptura total de las relaciones tras el asilo otorgado por el gobierno mexicano a Betssy Chávez y las constantes críticas de Sheinbaum hacia la legitimidad de las autoridades peruanas tras la detención de Pedro Castillo.

Claudia Sheinbaum informó que ha instruido a su cancillería establecer contacto con el equipo de transferencia de la líder de Fuerza Popular. “Yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recupera esa relación”, precisó la gobernante.

Sheinbaum mantiene su opinión sobre Pedro Castillo

No obstante, la presidenta aclaró que la voluntad de diálogo no implica un cambio en su posición política respecto al proceso judicial de Pedro Castillo. Sheinbaum citó un informe internacional para respaldar sus cuestionamientos contra la detención del expresidente a pesar del golpe de Estado del 2022.

La mandataria insistió que, bajo su visión, la destitución del exmandatario no se ajustó a los marcos constitucionales previstos. “Consideramos que fue una detención arbitraria porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente de acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso”, subrayó Sheinbaum.

En la víspera, Keiko Fujimori ha indicado que tiene la predisposición de recuperar las relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano. “De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México”, dijo este jueves 9 de julio ante la prensa.