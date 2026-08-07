La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se restablecerán las relaciones diplomáticas con el Perú luego de que se le otorgara el salvoconducto a Betssy Chávez y se le permitiera abordar un vuelo rumbo al país que le otorgó asilo político. Asimismo, reiteró que mantienen su postura en defensa de Pedro Castillo, quien está preso por el golpe de Estado del 2022.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, nosotros vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno del Perú lo sabe, pero es un paso”, expresó en su conferencia de prensa matutina de este 7 de agosto.

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La mandataria mexicana le expresó un saludo de bienvenida a Betssy Chávez, quien al momento de su pronunciamiento todavía se encontraba en camino a México y de quien dijo que estaba próxima a aterrizar en su país, y precisó que el salvoconducto otorgado por el gobierno fue un pedido que realizaron y se coordinó desde hace “ya varias semanas” con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. “Es un elemento, o una acción de buena voluntad, digámoslo así, del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”.

Según precisó, la exministra de Pedro Castillo quien también fue condenada por el golpe de Estado pero que no fue internada en prisión porque estuvo asilada en la sede de la embajada de México, abordó un avión de la Fuerza Aérea de su país.

Finalmente, Sheinbaum expresó su agradecimiento a la embajada de Brasil en el Perú quien mantuvo las coordinaciones entre México y Perú mientras permanecieron interrumpidas las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Betssy Chávez viaja a México gracias a salvoconducto

El gobierno de Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto a la exprimera ministra Betssy Chávez y permitió su salida del país con destino a México este viernes 7 de agosto. Esta medida se formalizó simultáneamente con el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México, poniendo fin a una ruptura de nueve meses.

Chávez, quien permanecía refugiada en la sede diplomática mexicana en la capital, abordó un vuelo y partió hacia México en “estricto apego” a los artículos V y XII de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954 como informó la Cancillería.

Betssy Chávez registra una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado de 2022.