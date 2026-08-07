Claudia Sheinbaum dijo que Betssy Chávez llegó a México durante la mañana del 7 de agosto. (Foto: EFE)
Claudia Sheinbaum dijo que Betssy Chávez llegó a México durante la mañana del 7 de agosto. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se restablecerán las relaciones diplomáticas con el Perú luego de que se le otorgara el salvoconducto a Betssy Chávez y se le permitiera abordar un vuelo rumbo al país que le otorgó asilo político. Asimismo, reiteró que mantienen su postura en defensa de Pedro Castillo, quien está preso por el golpe de Estado del 2022.

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