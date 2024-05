Colaborador confirma que Benavides coordinaba las declaraciones de los investigados por el Eficcop

En febrero pasado, el colaborador eficaz 08-2024 declaró ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como parte de la investigación a la presunta organización criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y que estaría integrada por sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.

El testimonio, registrado en un acta fiscal a la que El Comercio accedió, confirma que Benavides tuvo injerencia en las declaraciones que los testigos e investigados del denominado Caso Valkiria ofrecerían ante el Eficcop.

De acuerdo con el delator, el 26 de noviembre del 2023 la suspendida magistrada lo llamó vía Signal para consultarle sobre el operativo que el Eficcop ejecutaría en contra de su asesor Jaime Villanueva: “Me preguntó qué era lo que yo sabía del operativo y que si sabía [...] [si] era allanamiento o también detención y yo le dije que ya había hablado con Jaime Villanueva y le había dicho que era allanamiento con detención contra él”.

En respuesta, Benavides le pidió “que la mantenga informada de todo”. Tras esto, la llamada terminó.

Testimonio del CE 08-2024

El colaborador sabía de la intervención porque el investigado abogado José Castillo Alva le había dado esa información, la misma que consiguió a través del capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien también se encuentra incluido en la pesquisa.

El mismo día de la detención de Villanueva, el colaborador recibió un mensaje de Benavides a través del número de la exfiscal superior Marena Mendoza. “Soy la doctora Benavides y te voy a llamar de este número: +15103249###”, escribió.

Durante la gestión de Benavides, Mendoza fue designada coordinadora del Equipo Especial Lava Jato luego que el fiscal Rafael Vela fuera suspendido.

Minutos después de que el mensaje fuera enviado, Benavides llamó al colaborador para pedirle que se convierta en el abogado de Jaime Villanueva: “Yo le dije que no podía. Entonces ella me dijo que necesitaba tener a alguien ahí y yo le respondí que el abogado que ya estaba defendiendo a Jaime Villanueva era mi amigo. Luego me dijo que necesitaba abogados para la defensa de Abel Hurtado Espinoza y Miguel Girao Isidro porque la idea era darles tranquilidad a ellos y poder tener el control de la investigación”.

Ante ese mensaje el delator le indicó que dos abogados de su confianza podían asumir la defensa de sus exasesores. Uno fue Luis Gutiérrez Oliva, quien durante el mes de noviembre se presentó ante diferentes medios de comunicación como el abogado de Miguel Girao, según pudo corroborar El Comercio.

Declaraciones coordinadas

En enero de este año, de acuerdo con el testimonio, Benavides intentó con insistencia comunicarse con el colaborador. Lo hizo también a través de su abogado Juan Peña. El mensaje era que Benavides quería comunicarse, pero que el delator no le contestaba el teléfono y que era “urgente”.

Tras esto, según el mismo colaborador, accedió a conversar. Benavides lo llamó para informarle que Villanueva lo había mencionado en su declaración ante la Fiscalía Suprema.

“Me dijo que Jaime Villanueva había declarado en la Fiscalía Suprema y que había dicho que ella se había comunicado conmigo horas antes del operativo y habíamos coordinado la defensa de Jaime Villanueva, por lo que cuando me llamen a declarar tenía que decir que no nos habíamos comunicado y yo le dije que estaba bien”, detalló.

Testimonio del CE 08-2024

Antes de cortar esa comunicación, la suspendida fiscal insistió con el mensaje: “Que por favor le conteste el teléfono y que se mantengan siempre en la misma línea”.

En febrero hubo un nuevo diálogo. Esta vez, el colaborador la contactó a través del número de la exfiscal Marena Mendoza. “Necesito hablar con ella urgente. Súper urgente”, escribió.

Benavides respondió y llamó desde el mismo número. Esa conversación fue registrada por el colaborador. En un informe publicado por la Unidad de Investigación de El Comercio se detalla el contenido de ese diálogo que tiene una duración de 13 minutos.

En su testimonio, el colaborador ratifica los hechos: “Benavides me dijo que le hubiera avisado antes de declarar porque el policía, refiriéndose al capitán Jorge Rodríguez Menacho, ya había declarado que había dicho que no me conocía y que yo tenía que estar tranquilo y yo le dije que me habían preguntado insistentemente por José Luis Castillo Alva, pero que me había mantenido la misma línea y Patricia Benavides dijo que así debemos mantenernos en esa línea”.