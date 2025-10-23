El Colectivo País Seguro (PAS) se pronunció en contra de una posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), algo que está siendo debatido en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

En su comunicado, califican una posible ampliación de vigencia del Reinfo como “prolongar el poder de la minería ilegal y el crimen organizado”.

En esa línea, advierten que es imprescindible que el nuevo Gobierno se mantenga firme contra la minería ilegal, al considerar que la Comisión de Energía y Minas tiene en su agenda evaluar proyectos de ley para extender el Reinfo hasta el 2028 y 2029.

“De esta manera, continúa encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas”.

“Lo que necesita el Perú es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales. Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente”, agregaron.

El Colectivo PAS recuerda que el Reinfo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y que en esa fecha debe concluir con transparencia y fiscalización porque “No es una herramienta eficaz para la formalización”.

“Por el contrario, viene permitiendo el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, y debilitando la autoridad del Estado”, concluyeron.