El Colectivo PAS expresó su preocupación por la designación de un excluido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A través de un pronunciamiento, instó al Estado a mantener su firmeza en su postura contra la minería informal, pues remarcó que dicho cargo es “estratégico” para definir la política pública destinada a enfrentar ese problema.

“Desde el Colectivo PAS - País Seguro, expresamos nuestra profunda preocupación por las decisiones que se han tomado en torno a este cargo, que es estratégico para definir la política pública destinada a enfrentar el problema de la minería informal e ilegal en el Perú”, expresó.

“Más allá de cualquier consideración individual, instamos al Estado a mostrar firmeza en su posición frente a la que hoy es la principal economía ilícita, con políticas y nombramientos que garanticen coherencia, idoneidad y credibilidad”, agregó.

El colectivo reafirmó que acabar con la minería ilegal exige “decisiones institucionales firmes y coherentes”, y remarcó que la formalización debe basarse en los principios de cumplimiento efectivo de requisitos sociales y ambientales, trazabilidad y responsabilidad jurídica.

“Sin una reforma profunda del sistema de formalización, el país seguirá atrapado en un ciclo que permite que la informalidad alimente la ilegalidad y socave el Estado de derecho”, sentenció.

Cabe indicar que el Colectivo PAS está integrado por 50 instituciones, como la asociación civil Transparencia, Proética, Asociación de Exportadores (ADEX), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre otras.

Como se recuerda, el gobierno del presidente José Jerí designó a Wilfredo Pedro Portilla Barrera como nuevo director de Formalización Minera, un cargo clave al interior del Minem.

Según un informe de este Diario, dicho funcionario -ahora a cargo de la formalización del sector- fue uno de los más de 50.000 depurados del Reinfo por no haber cumplido con los requisitos mínimos.