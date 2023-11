Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia desde octubre tras recibir una sentencia de 3 años y medio de prisión efectiva, será capturado tarde o temprano y respetando sus derechos humanos, según el comandante general de la PNP, general Jorge Luis Angulo.

“Yo creo que no habrá un lugar en el mundo donde una persona se pueda sentir seguro para poder esconderse o evadir a la justicia. Tarde o temprano esa persona va a ser detenida en algún momento”, señaló en declaraciones a RPP esta mañana.

El general Angulo respondió así a los dichos de la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, quien dijo que el exgobernador de Junín condenado por el caso ‘Aeródromo Wanka’ evade la justicia porque teme por su vida.

“No puede presentarse porque no hay garantías. Mi hijo no tiene por qué salir del país, va a demostrar su inocencia [como lo ha hecho] anteriormente [...] Él no está prófugo, simplemente está conservando su vida. Nadie me garantiza que a mi hijo no lo van a matar”, dijo la madre de Cerrón desde el Congreso.

El titular de la PNP aseguró que los agentes policiales siguen trabajando en la identificación, búsqueda y captura de prófugos de la justicia como Vladimir Cerrón con pleno respeto a sus derechos.

“Estamos en un Estado de derecho y las autoridades policiales que detenemos a una persona solicitada por la justicia, hacemos respetar los derechos humanos, su vida, su integridad y todas sus facultades”, garantizó.

Angulo concluyó comentando que desde la Policía realizan sendas actividades de inteligencia para detener a los buscados por la justicia, por lo que “los resultados pueden darse en cualquier momento”.

Vladimir Cerrón fue condenado por actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Junín al buscar tramitar y licitar la construcción de un aeródromo sin la opinión favorable del Ministerio de Economía. En febrero de este año, había sido condenado en primera instancia a cuatro años de prisión pero la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de corrupción de Junín ratificó la sentencia por tres años y seis meses de cárcel efectiva.