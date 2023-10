El comandante general de la PNP, general Jorge Luis Angulo, justificó las demoras que se han registrado en el proceso para ubicar y capturar a Vladimir Cerrón, condenado hace cinco días a tres años y medio de prisión, y señaló que todas las órdenes de captura que recibe la policía merecen la misma atención.

El general Angulo reiteró que la policía recién fue notificada por el Poder Judicial sobre la condena contra Vladimir Cerrón a las 6:30 p.m. del 6 de octubre, unas seis horas después de que se conociera la sentencia del caso “Aeródromo Wanka”.

“No hemos tenido un evento anterior, no hemos sido advertidos. Tengo entendido, no lo tengo tan claro, pero en diferentes eventos, en diferentes actividades judiciales o sentencias no ha sido sentenciado con condenas efectivas. Seguramente por ahí viene el tema de la no notificación a la policía”, aseveró.

Al declarar ante la prensa durante la presentación de resultados del estado de emergencia en San Martín de Porres, el general PNP fue consultado sobre los últimos mensajes que publicó Cerrón en X (antes Twitter), donde se burla de las fuerzas del orden que hasta ahora no logran su captura, específicamente al director de Investigación Criminal, general PNP Oscar Arriola, a quien llamó “incapaz”.

“Parece que obviamente hay un conflicto de comentarios, de frases entre ellos. Yo ni siquiera he tenido oportunidad de leer el Twitter de ese señor”, replicó al respecto.

Por qué se araña tanto el incapaz del Gral. Arriola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinoza del Valle, Luis Paz Cárdenas, etc., sentenciados entre 15-25 años por crímenes de lesa humanidad. Ya les puso alerta roja… — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 11, 2023

El titular de la PNP consideró que hay casos emblemáticos como el de Cerrón, pero que se reciben cientos de pedidos de captura a nivel nacional.

“Todos merecen la misma atención. Obviamente son personajes importantes en el escenario y contexto político que se desarrolla en el país y quizá mediáticamente necesitan un tratamiento especial no solo él, sino varios involucrados como cabecillas de organizaciones transnacionales”, consideró Angulo.

Cabe precisar que, a la fecha, la Interpol ha emitido una alerta azul contra Cerrón Rojas, lo que implica la entrega de información sobre su identificación y ubicación ante la posibilidad que busque abandonar el Perú. Sin embargo, hasta ahora no ha sido incluido en el programa de recompensas ni se han logrado avances en su captura tras cinco días.