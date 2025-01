El comandante general PNP Víctor Zanabria anunció el inicio de una investigación disciplinaria al interior de la policía contra Junior Izquierdo, capitán PNP conocido como ‘Culebra’, tras la difusión de un nuevo audio en el que supuestamente Juan José Santiváñez indica que recibió información sobre una investigación que lo implicaba como una muestra de “lealtad” de Zanabria.

El comandante de la Policía, quien ha negado haber beneficiado al ministro del Interior tal y como se oye en la grabación, atribuyó responsabilidad de la difusión de esta grabación que lo involucra a Izquierdo Yarlequé, a pesar que se le recordó que quien habla de él en el audio sería Santiváñez directamente.

“El capitán ha hablado de mi persona, yo soy el comandante general y nosotros tenemos régimen disciplinario. Entonces, se le está abriendo su investigación administrativa disciplinaria por falta muy grave. ¿Quiere decir que es una represalia? ¿Yo le he dicho que salga en televisión a hacer eso? No”, dijo en RPP este lunes.

Aunque se le recordó a Zanabria que no fue Junior Izquierdo, sino su abogado, quien declaró ante la prensa, y que en el audio el que habla de él no es el capitán PNP sino la voz atribuida a Santiváñez, el comandante general insistió en que fue ‘Culebra’ el responsable por entregar información al Ministerio Público.

“El abogado ha dicho que él ha prestado esa declaración, que él ha presentado como prueba del Ministerio Público y, al haber sido evidenciado en un medio de comunicación, está atentando contra la investidura del comandante general. No de Víctor Zanabria, del comandante general”, reiteró.

Zanabria descartó en varias oportunidades que se trate de una represalia contra Izquierdo. “¿Yo le he dicho que salga a hablar o presente el documento? No. ¿He buscado desde mayo que él presente un documento que afecta la imagen del comandante general? No. Ha ocurrido ayer (domingo), Inspectoría está adoptando las medidas y veremos cuáles son los descargo”, manifestó.





Abogado de Junior Izquierdo anuncia medidas legales

En respuesta al comandante general PNP Víctor Zanabria, el abogado de Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, dijo que si se concretan estas medidas disciplinarias podría presentar denuncia por supuesto abuso de autoridad y usurpación de funciones.

En declaraciones a RPP, cuestionó al general de la Policía por haberle atribuido responsabilidad a su cliente a pesar que este todavía no declara por este audio que sería parte de la conversación que sostuvo con Santiváñez el 21 de mayo del 2024 durante una cena y la cual fue grabada en un dispositivo del tamaño de un USB que ya entregó al Ministerio Público en agosto del año pasado.

“¿Cómo le puede atribuir responsabilidad administrativa disciplinaria? Me encuentro sorprendido y yo, José Carlos Mejía Chávez, como defensa legal del capitán Izquierdo, voy a tomar acciones legales. No es función del comandante general abrir un procedimiento administrativo disciplinario. Eso le corresponde al inspector general”, aseguró.

Mejía respondió con un “por supuesto que sí”, cuando se le pidió que precise si denunciaría a Zanabria si es que se inician procesos internos contra Izquierdo por la difusión del audio en el programa “Cuarto poder”.

“Una autoridad que hace ejercicio abusivo de una de sus atribuciones comete presuntamente abuso de autoridad. No es una de las atribuciones del comandante general ordenar que se aperture proceso administrativo disciplinario contra un oficial o suboficial. Espero que en las próximas horas no se materialice lo que ha dicho porque eso sería muy grave”, reiteró.