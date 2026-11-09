En una operación de gran despliegue, recientemente el Comando Unificado trasladó a otros establecimientos penitenciarios a 200 internos del penal Ancón I, en el marco del reordenamiento dispuesto por el Gobierno en el sector.

En la acción participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto con efectivos de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además del apoyo logístico de la Marina de Guerra del Perú.

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El operativo forma parte de la estrategia, basada en labores de inteligencia, que está aplicando el Gobierno para separar a internos de mayor peligrosidad de otros que cometieron delitos menores, con el objetivo de reforzar el control de la población penitenciaria.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del INPE, continuará ejecutando las acciones de seguridad y reordenamiento conforme a la normativa vigente”, señaló dicho portafolio en una nota de prensa.

En setiembre pasado el Gobierno declaró en estado de emergencia cinco penales del país como parte de las medidas adoptadas para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión.

La disposición alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 128-2026-PCM y tendrá una duración de 60 días calendario. Durante este periodo, la Policía Nacional asumirá el control del orden, con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

Cabe precisar que estas intervenciones están delimitadas al perímetro exterior de cada establecimiento penitenciario, en un radio de hasta 200 metros.