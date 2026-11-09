En la acción participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto con efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, además del apoyo logístico de la Marina. (Foto: Minjusdh)
En la acción participaron agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, junto con efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, además del apoyo logístico de la Marina. (Foto: Minjusdh)
Por Redacción EC

En una operación de gran despliegue, recientemente el Comando Unificado trasladó a otros establecimientos penitenciarios a 200 internos del penal Ancón I, en el marco del reordenamiento dispuesto por el Gobierno en el sector.

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