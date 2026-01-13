El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, envió un oficial presidente José Jerí solicitando información urgente sobre la reunión no registrada que sostuvo el pasado 26 de diciembre de 2025 con el empresario chino Zhihua Yang.

Mediante un oficio remitido este marte 131 de enero, el legislador comunicó el inicio de indagaciones preliminares orientadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades políticas.

En el documento, Vergara requiere detalles específicos como la fecha, hora y lugar exacto del encuentro, así como la identidad completa del empresario y los temas tratados o compromisos asumidos durante la cita. Asimismo, se solicita una explicación expresa de las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente conforme a las normas de transparencia vigentes.

La Comisión de Fiscalización manifestó su preocupación institucional debido a que la conducta del jefe de Estado debe sujetarse a estándares máximos de legalidad ante el país.

El pedido de información también incluye aclarar el uso del vehículo oficial de placa EGK-287, asignado exclusivamente a funciones presidenciales, para asistir a este encuentro en un chifa del distrito de San Borja.

El oficio parlamentario demanda, además, una relación de las personas que acompañaron al presidente, indicando sus cargos y vínculos institucionales. De igual manera, Vergara solicitó informar si la Embajada de la República Popular China tenía conocimiento de la reunión, la cual se llevó a cabo fuera de la agenda oficial de Palacio de Gobierno.

Finalmente, el documento advierte que, de advertirse indicios de irregularidades o afectación al interés público, la comisión solicitará al Pleno del Congreso el otorgamiento de facultades de comisión investigadora. Vergara subrayó que la máxima magistratura del Estado no puede actuar al margen de los canales formales de comunicación y control público.

En un reportaje, el programa “Punto Final” reveló el encuentro que ocurrió a las 10:18 p.m. en San Borja, en el que el mandatario ingresó al local utilizando una capucha para tratar de esconder su identidad. Aunque el despacho presidencial calificó la cita como una coordinación para el Día de la Amistad Perú-China, la omisión del registro oficial ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del Ejecutivo.