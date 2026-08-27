El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instaló hoy la comisión que se dedicará a la revisión de la normativa sobre criminalidad, con presencia del ministro Ernesto Álvarez, quien lideró la sesión inicial de este equipo técnico que busca optimizar el marco legal penal y procesal en el país.

La sesión inaugural del denominado Grupo de Trabajo Sectorial convocó a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y reconocidos especialistas del sector académico. En esta primera cita, los integrantes definieron la agenda prioritaria de normas que analizarán en detalle en los próximos encuentros.

El debate técnico sobre estas leyes responde a los cuestionamientos de la fiscalía y diversas organizaciones frente a vacíos normativos en la persecución penal. Las reformas legislativas del Congreso anterior generaron discrepancias debido a su impacto en la tipificación del delito de organización criminal.

Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, participó en instalación del grupo de trabajo sobre leyes contra el crimen. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, participó en instalación del grupo de trabajo sobre leyes contra el crimen. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

Este grupo sectorial posee una vigencia inicial de treinta días hábiles, con opción a prórrogas por periodos similares. Sus integrantes, quienes ejercen funciones de forma ad honorem, presentarán reportes mensuales de avance con propuestas concretas para actualizar el marco penal directamente al despacho del ministro.

La Dirección General de Asuntos Criminológicos asume la secretaría técnica que remitirá el informe final de diagnóstico ministerial. El funcionamiento de esta mesa de evaluación se financia exclusivamente con recursos propios del presupuesto institucional, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público.

Ministerio crea grupo de trabajo para leyes contra el crimen

La creación de esta instancia técnica se oficializó mediante la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N°311-2026-JUS, con la firma del ministro Ernesto Álvarez. El diario oficial El Peruano publicó la disposición que encargó al viceministro de Justicia la presidencia y coordinación de este grupo de evaluación normativa.

La comisión evalúa normas específicas como la ley de crimen organizado, la regulación de colaboración eficaz y la ley de crímenes de lesa humanidad. Los expertos también examinan los plazos de la prescripción de la acción penal, las sanciones a magistrados y la eliminación de la detención preliminar policial.