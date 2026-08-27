Comisión sectorial del Ministerio de Justicia inició su trabajo este 27 de agosto. (Foto: Ministerio de Justicia)
Comisión sectorial del Ministerio de Justicia inició su trabajo este 27 de agosto. (Foto: Ministerio de Justicia)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instaló hoy la comisión que se dedicará a la revisión de la normativa sobre criminalidad, con presencia del ministro Ernesto Álvarez, quien lideró la sesión inicial de este equipo técnico que busca optimizar el marco legal penal y procesal en el país.

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