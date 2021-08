El Congreso de la República aprobó por mayoría conformar una comisión multipartidaria que investigará el atentado terrorista ocurrido en Vizcatán del Ene, el pasado 23 de mayo, en el que fallecieron 16 personas. La moción de orden del día había sido presentada por la bancada de Perú Libre. La comisión tendrá un plazo de 120 días.

La votación terminó con 63 votos a favor, 57 en contra y 1 abstención. Las bancadas que se opusieron fueron Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, argumentó que en la zona de Vraem, donde ocurrió el atentado, no hay suficiente presencia del Estado, por lo que amerita que el Congreso se ocupe del caso.

“Cuando se inició el terrorismo, se pensó que era un tema policial o fiscal, nos costó 20 años entender que va más allá, los que conocen el Vraem, los que lo conocen bien, saben que no hay presencia del Estado, no hay policías, no hay fiscal. Por lo complicado que ha sido el tema, por las dudas que hay en la población del lugar, que tienen una versión diferente”, señaló Bermejo.

Guillermo Bermejo en el Congreso

“Esto no es en contra de las Fuerzas Armadas, nadie ha dicho que fue el Ejército. Puede ser un grupo disociado, eso tiene que investigarse, por eso requeriremos una comisión especial, en la Comisión de Defensa esto pasará al sueño de los justos. Hay que mejorar la imagen del Congreso, la Comisión puede ir a la zona y demostrar que hay la voluntad suficiente, en nombre de esos 16 personas creo que debemos aprobar esta comisión”, agregó.

Por su parte, legisladores como Norma Yarrow y Ernesto Bustamante, de Avanza País y Fuerza Popular, coincidieron en que no corresponde conformar este grupo de trabajo y criticaron que haya bancadas en el parlamento cercanos a grupos subversivos.

“Me hace gracia cómo se politizan la muerte de tantas familias que fue causada por gente ligada al terrorismo y lo digo porque el secretario general de Perú Libre [Vladimir Cerrón] dice que “la derecha necesita de Sendero para ganar”. Una comisión investigadora, teniendo policías y Fuerzas Armadas que representa la inteligencia, no se merece un gasto más para el pueblo. Cerrón, el secretario, dijo que la derecha necesitaba del terrorismo para ganar. No vamos a pactar nunca con el terrorismo y quiero que quede eso quede claro”, aseveró Yarrow.

Bustamante señaló que hay bancadas del Congreso que apoyan a grupos terroristas como Sendero Luminoso, frase que finalmente tuvo que retirar ante los reclamos de algunos legisladores y por pedido por la titular de la institución, María del Carmen Alva.

“Lamento mucho que en Vizcatán haya habido 16 fallecidos, pero me sorprende que no hayan sido muchos más porque en la zona del Vraem haya terroristas que actúan impunemente y que cuenten con el apoyo político por partidos que están representados en este hemiciclo... con todo respeto lo digo y es la verdad, quien se dé por aludido puede contestar. Bueno, es mi opinión”, señaló.

Ante los reclamos de diferentes parlamentarios, Alva pidió a Bustamante que retire lo dicho. “Si a alguien ha sentido incomodidad que diga que hay partidos políticos que han mantenido el apoyo claro y endoso a los grupos de Sendero Luminoso, pues la retiro”, aseveró el legislador fujimorista para superar el impase.

(Video: Canal N)