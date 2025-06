Congresistas de izquierda forzaron la discusión del predictamen de la Comisión de Energía y Minas que propone modificar la normativa sobre la pequeña minería y la minería artesanal —conocida como nueva Ley MAPE— y que, según distintos expertos, beneficia a las actividades ilegales.

Para conseguirlo, recurrieron este martes 17 a una sesión fuera de plazo, apelaron a interpretaciones discutibles del reglamento del Congreso e incluso deslizaron una amenaza velada.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El predictamen en cuestión insiste en legitimar a la minería informal e ilegal, según detectaron la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y el especialista en derecho ambiental César Ipenza.

Pasado el periodo legislativo

El presidente de la comisión, el legislador Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), tuvo que recurrir a la convocatoria de una sesión extraordinaria para insistir con el tema. Esto debido a que las sesiones ordinarias concluyeron el 15 de junio, cuando se terminó la legislatura.

El reglamento del Congreso le permite convocar ese tipo de reuniones; no obstante, de aprobarse un dictamen, no lo podría evaluar el pleno del Parlamento, ya que este no sesionará hasta fines de julio.

Los especialistas en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera precisaron que, en principio, un eventual dictamen tampoco podría ser evaluado por la Comisión Permanente, ya que este grupo ya cuenta con una agenda de proyectos.

“Es irresponsable sesionar cuando ya acabó la legislatura. Ya no hay pleno. Además, a la agenda de la Comisión Permanente solo entran los temas que se quedaron pendientes del último pleno. ¿Entonces qué está haciendo el presidente de la comisión? Generando falsas expectativas", dijo Rospigliosi.

Cabrera precisó que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, sería posible que un eventual dictamen llegue a manos de la Comisión Permanente.

Irregularidades

Durante la sesión extraordinaria, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) presentó una cuestión previa para suspender el debate sobre la nueva Ley MAPE y postergarlo hasta la próxima legislatura. La propuesta fue aprobada por mayoría: 13 votos a favor y cuatro en contra.

ASÍ FUE LA VOTACIÓN DE LA CUESTIÓN PREVIA:

CONGRESISTA BANCADA A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCIÓN Paul Gutiérrez Bloque Magisterial X Diana Gonzalez Avanza País X Raúl Doroteo Acción Popular X María del Carmen Alva No agrupada X José María Balcázar Perú Libre X Nilza Chacón Fuerza Popular X Jorge Coayla Juntos por el Perú - Voces del Pueblo X Pasión Dávila Bancada Socialista X José Jerí Somos Perú X Jorge Morante Somos Perú X Luis Kamiche Alianza para el Progreso X Esdras Medina Renovación Popular X Segundo Montalvo Perú Libre X César Revilla Fuerza Popular X Héctor Ventura Fuerza Popular X Arturo Alegría Fuerza Popular X Rosio Torres Alianza para el Progreso X TOTAL 13 4 0

Sin embargo, el presidente de la comisión se negó a acatar la decisión. Con el respaldo de su colega de bancada Alex Paredes, argumentó una interpretación controvertida del artículo 60 del Reglamento del Congreso para justificar la continuidad del debate en otra eventual sesión extraordinaria .

Incluso, minutos antes, el propio Gutiérrez había ignorado ese mismo artículo al no someter la cuestión previa a votación inmediata. Solo accedió a votarla después de haber avanzado en la discusión del predictamen.

Cabrera explicó: “El artículo 60 del Reglamento del Congreso establece que el presidente de la comisión concederá hasta tres minutos para plantear la cuestión previa y de inmediato la somete a votación. [...] Lo que ha hecho [Paul Gutiérrez] es una interpretación completamente equivocada y arbitraria del reglamento”.

Amenaza velada

En otro momento, Alex Paredes lanzó una amenaza velada contra los congresistas que se opusieron a aprobar el predictamen.

Alex Paredes, del Bloque Magisterial, insistió en la aprobación de la Ley Mape. (Foto: Congreso)

“¿Qué significa la no aprobación? ¿Que los señores que desarrollan la pequeña minería y minería artesanal no están informados?“, señaló.

El legislador agregó: “Debo entender, entonces, que en esta semana de representación congresal que vamos a tener, seguramente de todas las regiones del país donde hay presencia de pequeña minería y minería artesanal van a tomar cuentas a los congresistas que son de estas regiones”, dijo.

Paredes también señaló que debía aprobarse un predictamen incluso a pesar de los errores que pueda contener. “Probablemente la propuesta que está en debate no sea la obra perfecta, pero vamos avanzando con algo”, dijo.

Tras la sesión, el presidente de la comisión trató de poner paños fríos a las declaraciones de Paredes. “Yo no lo he visto como una amenaza, sino como un llamado para que los congresistas voten con consciencia”, aseguró en diálogo con Canal N.

Alerta

Al ser consultado sobre si la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el 30 de junio, dependerá finalmente del Ejecutivo, el abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, respondió: “Sin duda, el ministro ya lo adelantó para ‘minimizar’ su responsabilidad”.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aseguró que una eventual ampliación de plazos en el proceso de formalización minera se realizará con sustento técnico y jurídico a cargo de su cartera.

Por otro lado, César Ipenza calificó de “lamentable” la actuación del presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

“Ha tenido varios meses para discutir esto y no esperar a última hora para sorprendernos con una ley que tiene bastantes cuestionamientos. [...] Si uno puede leer a lo largo del texto, lo que hace es convertir a mineros ilegales en informales y por ende facilitarles la impunidad”, dijo.

En opinión de César Ipenza, “para que esta ley avance tiene que haber un equipo técnico que represente distintas voces, no las voces de los mineros informales e ilegales”. Añadió que debería convocarse a científicos, especialistas forestales, pueblos indígenas y otros actores involucrados.

“Se supone que el Congreso es un espacio de diálogo alturado, pero simplemente el presidente [de la comisión] discute esto con mineros informales. Si será una ley a medida de los informales, obviamente no obedecerá a los intereses de la patria”, concluyó.