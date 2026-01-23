La Tercera Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo obtuvo una condena de 15 años de prisión efectiva contra la terrorista Deisi Palomino por el delito de colaboración con la organización terrorista Sendero Luminoso en el departamento de Huánuco. La sentencia se fundamentó en su apoyo probado a la facción del Huallaga de dicha agrupación subversiva.

Según los hechos acreditados durante el juicio oral por la fiscal adjunta superior Jackeline Ferrel Munarriz, Palomino brindó alojamiento y alimentación a Florindo Flores Hala, conocido como ‘Artemio’, dirigente de la organización, así como a su grupo de apoyo. Estas actividades se realizaron desde el año 2007 en una vivienda de su propiedad situada en la zona de Magdalena Pavayacu, en el distrito de José Crespo, dentro de la provincia de Aucayacu.

Las investigaciones también confirmaron que la sentenciada mantuvo una relación de pareja con el mencionado Flores, y que los hijos de ambos, identificados como Jordan y King Kong, también integraron la estructura de la organización terrorista en la región central del país.

La responsabilidad penal de Palomino se estableció sobre la base de pruebas documentales, pericias y testimonios de antiguos miembros de la organización subversiva. Estos elementos de convicción permitieron a las autoridades judiciales ratificar el apoyo logístico que la mujer proporcionó a la columna armada que operaba en la zona del Huallaga.

Además de la pena privativa de la libertad, la condena impone a la sentenciada la obligación de pagar una reparación civil de cinco millones de soles a favor del Estado. El monto fue fijado como parte de las consecuencias legales por su participación en actividades que atentaron contra la tranquilidad pública a nivel nacional.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo indicó que este fallo judicial consolida el trabajo de investigación para sancionar a los responsables de crímenes terroristas. El proceso estuvo bajo la conducción del fiscal superior Andrés Montoya Mendoza.