La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, consideró que el allanamiento a las oficinas de la Confiep en San Isidro, no debe ser visto como “un abuso”, sino como una oportunidad de “poner en regla” las instituciones en todos los niveles.

En esa línea, señaló que se debe dejar que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan con su labor. La fiscalía investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto delito de lavado de activos, por los aportes de Odebrecht y otros que habría recibido en la campaña presidencial del 2011.

“La fiscalía tiene que hacer el rol que le compete. Nosotros tenemos que dejar que el sistema de justicia, tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial, hagan su rol. No estamos ciegos, no estamos sordos [...] 3 millones 650 mil soles que no pasó por los bancos, que la Unidad de Inteligencia Financiera no ha reportado, tiene que investigarse a fondo”, expresó.

“No lo veamos como abuso de autoridad, sino más bien como un momento de poner en regla todas las instituciones en todos los niveles y sobre todo, un ciudadano que protege y está alerta para denunciar todo caso de corrupción”, añadió.

-Sobre César Villanueva-

En otro momento, la ministra Montenegro señaló que la detención preliminar del ex primer ministro César Villanueva por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal responde a temas ajenos al papel que desempeño como titular del Gabinete Ministerial.

“Esta detención deviene de casos ajenos a su rol cuando estuvo en el Ejecutivo. El tema que ha tenido como gobernador regional de San Martín es antiguo. Felizmente hoy la justicia mira a los peces gordos para que realmente vayan presos, para que realmente el Perú conozca la verdad. Esperamos que se sienten las bases para que nunca más en el país vuelvan a pasar estos casos", dijo.

Villanueva fue detenido el último martes 26 en el restaurante La Choza Náutica de Los Olivos, cuando se reunía con el fiscal superior Alberto Rossel Alvarado y el empresario José Santisteban Zurita.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el ex primer ministro habría contactado a Rossel Alvarado para que lo favorezca en la investigación en su contra por los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht por la adjudicación de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, en la región San Martín.