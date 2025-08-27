El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, hizo un llamado a cesar la pugna entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, y que en lugar de ello, se enfoquen en la grave problemática de la inseguridad ciudadana que afecta a todo el país.

“Es fundamental eliminar la pugna entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Se tiene que trabajar mancomunadamente, porque la delincuencia nos está invadiendo”, expresó Zapata Ríos en entrevista con la Red de Comunicación Regional.

Asimismo, el presidente de la Confiep recordó que, desde el año 2023, los gremios empresariales y de trabajadores han compartido propuestas al Gobierno que están tardando en implementarse.

Zapata Ríos afirmó que la inseguridad ciudadana es una preocupación que “azota todo el país”, siendo “más álgida” en algunas regiones, como el norte.

“La inseguridad, las extorsiones y las mafias tienen su origen en la minería ilegal y las economías ilegales en general. Estas actividades generan ingentes cantidades de dinero que necesitan ser blanqueados, lo que impulsa su expansión y la generación de violencia para distraer a la Policía”, expresó.

Recordó que lo que inicialmente comenzó como extorsiones en el sector de la construcción por parte de “pseudo-sindicatos” se ha expandido “a todo tipo de negocio”, afectando a transportistas, bodegueros y dueños de restaurantes.

Este miércoles se abrió un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, luego que la presidenta Dina Boluarte usara una ceremonia en Palacio de Gobierno para defender públicamente a su hermano Nicanor Boluarte, contra quien la fiscalía realizó un allanamiento por una nueva investigación en su contra.

La mandataria no solo aseguró que se trata de un “muñeco armado” por un sector del Ministerio Público, sino que atacó a los magistrados.

“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, comentó para luego pedir disculpas a los militares y policías, además del alto mando de estas instituciones presentes en la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional.

“Con las disculpas que se merecen pero no me puedo quedar callada porque más allá de presidenta de la República soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos y ordenan los allanamientos impunemente tengan una pizca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el Dr. Nicanor Boluarte”, agregó.

Cabe indicar que un informe de este Diario reveló que cerca de 5 mil homicidios se han registrado en lo que va del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Además, el 28 de abril del 2025 es la fecha en la que ocurrieron más crímenes en el régimen de Boluarte Zegarra, ya que se reportaron 18 crímenes, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).