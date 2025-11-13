La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que busca prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por dos años y reincorporar a mineros excluidos, lo que califican como un “grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal”.

“Instamos al Congreso de la República a no aprobar esta iniciativa que debilita la lucha contra la minería ilegal y a replantear el enfoque del Reinfo. A la vez, hacemos un llamado al Ejecutivo a mantener su compromiso con la legalidad, la seguridad y el bienestar del medio ambiente”, exhortaron.

En su pronunciamiento de este 13 de noviembre, el gremio empresarial advierte que las prórrogas han sido utilizadas por operadores vinculados a la ilegalidad como un instrumento para continuar actividades que generan severos impactos sociales, ambientales y económicos.

Comunicado de Confiep contra ampliación del Reinfo hasta el 2028.

“De aprobarse este dictamen, se producirían efectos de alto riesgo para la ciudadanía, la actividad empresarial y la seguridad del país. En primer lugar, se incrementaría la violencia asociada a organizaciones criminales involucradas en minería ilegal como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva. En segundo lugar, esta situación expone a miles de trabajadores a condiciones de riesgo laborales y atentados a derechos fundamentales como la seguridad y protección frente a riesgos laborales y estándares de producción y salubridad limitando sus oportunidades de progreso”, señalaron.

Este pronunciamiento se da en el contexto en el que la Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene pendiente debatir un dictamen que propone extender la vigencia del proceso de formalización del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

El debate del predictamen en el grupo de trabajo presidido por el congresista Víctor Cutipa, fue suspendido el 7 de noviembre de 2025 mediante un cuarto intermedio, y se dispuso su reanudación hasta el 17 de noviembre

Confiep enfatizó que si el Congreso aprueba esta extensión del Reinfo, se producirían efectos de alto riesgo para la seguridad del país, la ciudadanía y la actividad económica formal, además de contravenir compromisos internacionales en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN).

“El incumplimiento de estas obligaciones daña la imagen del país ante la comunidad internacional y amenaza gravemente la canasta exportadora de la industria minera formal”, advirtieron.

La Confiep reitera que la formalización debe basarse en reglas claras, plazos definidos, trazabilidad, supervisión efectiva y articulación con el Estado, los municipios y las regiones.