El congresista Edwin Martínez, de la bancada Acción Popular, respondió con insultos a un grupo de manifestantes que reclamaron por su presencia en un evento con autoridades locales en Majes, Caylloma, cuando visitaba la región de Arequipa en la semana de representación.

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo cuando el parlamentario se reunió con autoridades locales en el Gran Comedor Las Delicias, en Majes. Fue durante la cita que llegaron al ingreso del inmueble un grupo de manifestantes con banderolas, altavoces y pancartas contra el congresista.

Entre los reclamos que se escuchaban en la grabación de los hechos por el portal Canal 8 - La Ley TV, las protestas eran por los términos con los cuales Edwin Martínez se refirió a los que participaron en marchas desde diciembre hasta la fecha, incluyendo “terroristas” y “vándalos”.

El congresista Edwin Martínez de Acción Popular fue encarado por un grupo de manifestantes en Arequipa. (Facebook: Canal 8 - La Ley TV)

“Yo me ratifico en dos términos. Primero, las huelgas han sido azuzadas y han sido sostenidas, les guste o no, por la minería ilegal y eso lo he dicho siempre. No le he dicho terrorista al ciudadano común y corriente, sino quien ha tenido la sagacidad de incendiar fábricas, vehículos en Arequipa”, respondió ante estos reclamos.

Edwin Martínez, antes de retirarse en su vehículo oficial encaró a los manifestantes y, con insultos, retó a que lo enfrenten “solos”.

Todo esto, mientras seguían los insultos y reclamos desde los altavoces de los manifestantes que llegaron a lanzar piedras que no llegaron a impactar a nadie.

Tras varios minutos de tensión, el personal policial que acompañaba al congresista de Acción Popular dispersó a la turba instalada en la salida de la cochera y facilitó la salida de Edwin Martínez a bordo de su carro oficial.