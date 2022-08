Lejos de condenar públicamente a su colega Freddy Díaz, denunciado por violación sexual, y de demandar la máxima sanción, el congresista Héctor Acuña (ex APP y ahora en el bloque Integridad y Desarrollo) afirmó que no imagina “cómo se siente” el legislador e incluso calificó lo que hizo como “un error”. “Quién quiere estar en dificultades, nadie”, exclamó.

“Cuando uno comete un error ya sabe que tiene que pagar las consecuencias”, señaló.

“Realmente lamentar. Es lamentable lo que ha pasado. En verdad no me imagino cómo se siente mi colega, ni ex colega”, expresó.

Al ser consultado sobre la situación de la víctima, Acuña Peralta dijo que “nadie quiere estar en dificultades”.

“[¿Él o la víctima?] Los dos porque realmente quién quiere estar en problemas. Quizás la víctima mucho más, pero también debemos ser realistas, ¿quién quiere estar en dificultades?, nadie. Por eso lamento lo sucedido ”, añadió ante la réplica del periodista.

VIDEO RECOMENDADO Declaraciones del congresista Héctor Acuña sobre la denuncia contra su colega Freddy Díaz por violación sexual. (Video: Canal N)

El domingo, el tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera (Somos Perú) tuvo expresiones condenables sobre el caso. Señaló que hubo un ambiente propicio para la comisión de dicho delito de violación porque era la única mujer que trabajaba en un área donde el resto de su compañeros eran varones.

“Según he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, manifestó en entrevista a TV Perú.

De otro lado, Acuña reprochó las declaraciones del tercer vicepresidente del Parlamento, Wilmar Elera, sobre la denuncia de violación sexual en contra el legislador Freddy Díaz.

“Yo creo que debería ser llamado a la Comisión de Ética, debería tomar cartas en el asunto”, sentenció el legislador, que ahora pasó a las filas de la nueva bancada Integridad y Desarrollo.