Los congresistas de Acción Popular, sindicados como “Los Niños”, contra quienes pesa un pedido fiscal de impedimento de salida del país, llegaron a la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, para entregar sus pasaportes.

Fuentes de El Comercio indicaron que se les dijo amablemente que la fiscalía no era la instancia para ese trámite, pero los legisladores insistieron. Añadieron que no todos tenían sus pasaportes. Al final, entregaron sus documentos en la mesa de partes y uno de ellos dijo que regresaría porque no lo había llevado.

La tarde del miércoles se conoció que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al Poder Judicial impedimento de salida del país por 36 meses contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y por nueve meses contra los congresistas de Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, identificados como ‘Los Niños’.

Edwin Vergara, vocero de AP, calificó como “un exceso”, un “despropósito” y una “persecución política” el pedido de la fiscalía, aunque afirmó que se están allanando a todas las investigaciones.

“Lo que sí nos parece un exceso es este pedido de impedimento de salida. Sin embargo, siendo conscientes que también es parte del proceso, nosotros nos allanamos a la entrega de nuestro pasaporte mientras se resuelva este pedido del Fiscal de la Nación”, agregó.

“Ante las declaraciones de la delincuente Karelim López, nosotros nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público y de la justicia peruana para que se aclaren estas falsas imputaciones y no solo lo hemos hecho de boca o discurso, sino también con hechos. Estamos pidiendo hace más de dos meses que se abran las investigaciones”, aseguró Vergara.

El portavoz de la bancada de Acción Popular también aseguró que están abiertos a ser investigados por la Comisión de Ética, donde se ha iniciado una investigación de oficio en su contra tras las declaraciones de Karelim López ante la Comisión de Fiscalización.