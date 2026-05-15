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Jorge Montoya y Alfredo Azurín advirtieron sobre una eventual nueva crisis política en el país tras el posible indulto de Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Jorge Montoya y Alfredo Azurín advirtieron sobre una eventual nueva crisis política en el país tras el posible indulto de Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, rechazó un eventual indulto a favor del expresidente Pedro Castillo y advirtió que, de concretarse su liberación, impulsaría una medida política contra el jefe de Estado.

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