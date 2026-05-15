El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, rechazó un eventual indulto a favor del expresidente Pedro Castillo y advirtió que, de concretarse su liberación, impulsaría una medida política contra el jefe de Estado.

“ Es inaceptable, eso no se puede permitir de ninguna manera y espero que cumpla cada uno con la tarea que tiene que cumplir. [Si le dan libertad a Castillo] ahí sí lo censuramos al presidente”, declaró Montoya ante la prensa.

El legislador cuestionó además cualquier intento de modificar las reglas políticas en medio del actual proceso electoral y expresó su preocupación por las decisiones que podrían adoptarse en torno a la situación judicial del exmandatario.

Por su parte, el congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, también se pronunció sobre el eventual indulto solicitado a favor de Castillo y pidió a la ciudadanía mantenerse alerta frente a posibles decisiones políticas durante la etapa electoral.

“Hay que tener mucho cuidado. La gente tiene que ser muy observadora y no dejarse engañar por tecnicismos o sutilezas” , manifestó.

Azurín señaló que existe un “trasfondo” en el hecho de que el Gobierno haya otorgado plazo hasta junio para que la defensa del expresidente subsane observaciones relacionadas con la solicitud de indulto, periodo que coincide con el desarrollo de la segunda vuelta electoral.

“Yo tengo una sola opinión. Para mí estas personas son malas, son perversas” , agregó el parlamentario.

En otro momento, Azurín fue consultado sobre las mociones de censura promovidas contra el presidente José Balcázar. Aunque evitó respaldar expresamente la iniciativa impulsada por Edward Málaga, consideró que generar una nueva crisis política podría perjudicar al país.

“Falta poco tiempo, ¿qué sentido tiene? Yo no voy a actuar por odio” , sostuvo.

Las declaraciones de los legisladores se producen en medio del debate político generado por la solicitud de indulto presentada a favor de Pedro Castillo y las tensiones relacionadas con el actual escenario electoral.

A las críticas también se sumó el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, quien cuestionó la posibilidad de un eventual indulto.

“El señor Balcázar creo que ha caído en una especie de mitomanía. Entiendo que si se presentó una solicitud anteriormente y fue rechazado por la Comisión de Gracias Presidenciales” , sostuvo.

En la misma línea, el parlamentario de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, consideró que mantener abierto el debate sobre un eventual indulto solo incrementa la incertidumbre política.

“Genera más inestabilidad, él debería ser más claro y decir ‘yo en estos días que continúo no lo voy presentar’ y ya cierra el tema” , indicó.

Por su parte, el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, afirmó que no existen condiciones para otorgar un eventual beneficio presidencial a Pedro Castillo.

“Está demás dar falsas expectativas a la población sobre un posible indulto porque no hay condiciones para eso. El presidente tendría que admitir el delito” , expresó.