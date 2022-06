Víctor Castillo, jefe del área de ingeniería y mantenimiento del Congreso de la República, precisó que la sede de su institución no ha sido declarada como “inhabitable”, pero que sí se han establecido una serie de observaciones que deben ser subsanadas.

En declaraciones a la prensa, explicó que el informe de la Municipalidad de Lima ha dado una serie de ordenamientos que deben cumplirse, pero que estos no pasan por hacer cambios estructurales, como sucede cuando hay el riesgo de que la edificación se desplome.

“Se hizo una evaluación de estructuras, el resultado es que el Congreso no cumple con medidas de seguridad de infraestructura, estas unidades tienen riesgos de desastres. La Municipalidad tiene dos formas de evaluar: como que cumple o no cumple y como inhabitable. El Congreso no cumple con las condiciones de seguridad, pero no es inhabitable, eso sería que una estructura como que una columna se pudiera caer o un cortocircuito sea inminente, ese no es el caso”, aseveró.

“Ene este caso, el informe concluye que no se cumple con las condiciones de seguridad, por ejemplo no se tiene vías de circulación o estas tienen obstáculos. Mientras no se retiren las cosas que obstaculizan el paso, persistirá el riesgo”, añadió.

En esa línea, estimó que en unos 15 días podían subsanarse las observaciones y los medios podrían cubrir los eventos legislativos desde dentro de la sede.

El informe de la comuna de la capital consta de 138 páginas y consigna todas las observaciones que debe subsanar el Congreso. La evaluación se hizo a pedido de la propia representación nacional en mayo de este año.