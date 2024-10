Con 7 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar e iniciar una indagación preliminar contra el parlamentario Pasión Dávila, quien fue acusado de exigir un ‘bono mensual” a su exasesor principal. El legislador habría hecho este pedido bajo el argumento de que tenía “muchos gastos”, detalló el dominical Panorama.

Durante su participación en la sesión de este lunes, el legislador de la Bancada Socialista negó las imputaciones y aseguró que es víctima de extorsión por parte del extrabajador Víctor Carlos Espinoza, a quien calificó de “vengativo” y con “antecedentes negativos”.

“El exasesor no ha presentado ninguna prueba. El mismo admite que nunca me entregó parte de su bono. Además, no conforme con acusarme, se atreve a manchar mi honor y el de una trabajadora de mi despacho con infundadas alegaciones de infidelidad. Es evidente que está actuando por venganza al haber sido despedido por pérdida de confianza debido a sus conductas desleales”, indicó en la comisión presidida por Alex Paredes.

🔴 #EnVivo | Denuncia de oficio contra el congresista Pasión Dávila, por presunta vulneración a la ética parlamentaria. pic.twitter.com/ywvXqV49Vx — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) October 28, 2024

El caso

El exasesor principal de Pasión Dávila dijo que, apenas asumió el cargo, el parlamentario le pidió un “apoyo económico” para asumir diversos gastos; no obstante, el extrabajador se negó y ofreció otro tipo de ayuda, por ejemplo, prestó su vehículo y asumió los gastos de gasolina y alimentos durante la semana de representación del congresista.

En otra parte del reportaje de Panorama, Víctor Carlos Espinoza mencionó a Diana Arancibia Cóndor, quien trabajaba junto a él en el despacho. Según relató, ella hacía pedidos de dinero a nombre del legislador. También consideró sospechoso que en poco tiempo ascendió de cargo, lo que le permitió pasar de un sueldo de S/1.732 a S/7.106.