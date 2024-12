Medidas. La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes 2 de diciembre el informe final que propone suspender por 120 días sin goce de haber al parlamentario Raúl Doroteo por presuntamente recortarle el sueldo a una de las trabajadoras de su despacho.

Durante la sesión de esta tarde, el legislador Elvis Vergara planteó una cuestión previa para que se reformule el informe; sin embargo, esta fue rechazada.

Al respecto, el parlamentario que también está implicado en el caso “Los Niños” se defendió y negó las imputaciones. Su descargo se agregó al informe final: “La imputación es falsa en todos sus extremos, la trabajadora varía su versión y los pantallazos son una edición burda y tendenciosa. Ella demuestra que miente, es una mitómana y lo que busca es quedarse a trabajar de manera indeterminada ”.

Tras escuchar la sustentación, la Comisión de Ética aprobó por mayoría el documento, lo que significa que el siguiente paso es que sea debatido en el Pleno del Congreso para que se decida si la suspensión se aplica o no.

“ Con 9 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención se aprueba por mayoría el informe final seguido contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo”, precisan.

Como se recuerda, la trabajadora María Morales Gutiérrez denunció en el programa ‘Beto a saber’ que el legislador, en ese entonces integrante de Acción Popular, le recortaba la mitad del sueldo. Ella, como asesora técnica, percibía el sueldo de S/7.106.