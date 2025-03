Este lunes 10 de marzo, la Comisión de Ética del Congreso rechazó por mayoría el informe de calificación contra el parlamentario Pasión Dávila Atanacio, quien fue acusado en 2024 de recortar el sueldo a su exasesor principal, Víctor Espinoza.

Con 3 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención se desestimó el texto que declaraba procedente la denuncia, por ese motivo pasó al archivo.

El congresista estuvo presente en la sesión de este 10 de marzo y, durante su intervención, sostuvo una vez más que las acusaciones “carecer de sustento probatorio” y señaló que el extrabajador no ha presentado en cinco meses documentos que respalden su denuncia. En ese sentido, dijo que todo es falso.

En tanto, los parlamentarios que votaron en contra del informe final fueron Kelly Portalatino (Perú Libre), Margot Palacios (no agrupada), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Alianza Para el Progreso) y Lidia Heidinger Ballesteros (APP). Por su parte, Taipe Coronado (Perú Libre) optó por la abstención.

Como se recuerda, en octubre de 2024, Víctor Carlos Espinoza acusó al congresista Pasión Dávila del presunto recorte de los bonos de su sueldo mensual. Según detalló, el parlamentario le pidió un “apoyo económico” bajo el argumento que tenía “muchos gastos”.