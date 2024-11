La Comisión de Fiscalización del Congreso continuará evaluando el tema del “cofre” este lunes 4 de noviembre. El suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, exchofer del vehículo presidencial, ha sido citado a esta sesión.

Mediante un oficio, el grupo de trabajo detalló que la nueva reunión se realizará a las 9:00 de la mañana en la sala Gustavo Mohme Llona, ubicada en el Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Parlamento.

“Su presencia es de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos y contribuirá al ejercicio de las funciones de fiscalización del Congreso ”, se lee en el comunicado enviado a Montalvo Guevara.

El exchofer del “cofre” tendrá que brindar su declaración en las investigaciones relacionadas con la presunta fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Contradicciones

En conferencia de prensa, el vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, descartó que desde el Gobierno se haya confirmado que el “cofre” dejó a Dina Boluarte en el condominio Mikonos el pasado 24 de febrero.