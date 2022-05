La Comisión Especial del Congreso encargada de elegir al nuevo defensor de Pueblo aprobó el cronograma bajo el que realizará el proceso de selección del funcionario que reemplazará a la titular interina de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar.

En la sesión realizada el último lunes 30 de mayo, el grupo parlamentario definió así el calendario de este proceso:

Entre el 1 y 15 de junio se presentarán las hojas de vida de los candidatos.

El 20 de junio se realizarás las entrevistas personales. Serán, de preferencia, de manera presencial pero en caso de algún inconveniente podrán desarrollarse de forma virtual.

El 20 de junio se prevé tener lista la propuesta que será entregada a la presidencia del Parlamento para su publicación y posterior convocatoria a Pleno.

A partir del 28 de junio en adelante, la representación nacional estará facultada a votar por el nuevo defensor del Pueblo.

Esta comisión también decidió rechazar la propuesta para realizar una prueba psicológica a los aspirantes a defensor del Pueblo con 8 votos.

Dicha solicitud se hizo a raíz de que a los postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) también se les hizo un examen psicológico. No obstante, se alegó que para el cargo de titular de la Defensoría del Pueblo no era necesario porque los candidatos fueron invitados por diversas bancadas parlamentarias y no es un concurso público.

Candidatos

Los profesionales que fueron invitados para ser candidatos son: Miguel Soria Fuerte, Víctor García Toma, Amelia Príncipe Trujillo, Gastón Soto Vallenas y Jorge Rioja Vallejos.

Dichos nombres fueron propuestos por las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Perú Democrático. Las agrupaciones que no presentaron postulantes fueron Perú Libre, Fuerza Popular ni Juntos por el Perú.