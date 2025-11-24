La Comisión Permanente del Congreso tiene en agenda debatir y votar este martes la acusación constitucional e inhabilitación por diez años de los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza (actualmente suspendida por la Junta Nacional de Justicia).

El informe final los acusa por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución. Como sanción propone su inhabilitación para ejercer la función pública.

También los acusa de los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica y contempla el levantamiento del fuero para que el fiscal de la Nación los denuncie ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días.

Agenda de la Comisión Permanente del Congreso de este martes 25 de noviembre.

Los magistrados fueron denunciados por haber emitido la Resolución 2246-2024, el 14 de octubre del 2024, que aprobó un reglamento para que el Ministerio Público siga realizando investigaciones preliminares pese a la ley aprobada por el Congreso que le entrega esa facultad a la policía.

Según la acusación, los entonces miembros de la Junta de Fiscales Supremos se negaron a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la PNP.

En setiembre del 2024, el Congreso aprobó una norma que modifica el Código Procesal Penal y faculta a la Policía a dirigir la investigación preliminar de los delitos.

En aquel momento, la Fiscalía de la Nación advirtió que era una propuesta inconstitucional.

📣 Fiscalía de la Nación se pronuncia ante difusión de la primera votación aprobatoria del texto sustitutorio de la ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la PNP y agilizar procesos penales. pic.twitter.com/Q7mxWEMCcy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2024

La denuncia constitucional fue presentada en octubre del 2024.

Denuncia constitucional contra los fiscales Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza por infracción constitucional y los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica que hemos presentado con @JoseCuetoAservi y @alfredoazurin15 por negarse a acatar la ley que devuelve… pic.twitter.com/xcEtWUIFaN — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) October 23, 2024

