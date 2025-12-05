El VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú abordó diversos temas en sus ponencias, como la inversión extranjera, masificación del gas, desarrollo sostenible e innovación empresarial para la región Junín.

Según informó el diario ‘Correo’, Gisella Abarca López, ejecutiva de Promoción de Proyectos de PromPerú, señaló que el crecimiento del país llegó a 3.5% en el 2025 y 4.2% en promedio en los últimos 20 años.

“Somos el segundo con mejor riesgo país a nivel regional solo por debajo de Chile”, dijo al indicar que nuestro país logró una tasa de inflación que es la más baja de la región (1.1%).

Recalcó que el Perú es el cuarto país con mayor inyección presupuestal con S/121 mil millones en el periodo de 2023 a 2024, lo que ha generado 267 mil empleos.

Sobre la macrorregión centro, informó que hasta setiembre de este año se exportaron productos por U$S19 mil 400 millones y U$S23 mil 300 millones el 2024. Detalló que las exportaciones tradicionales la encabezan la minería y el sector agropecuario.

En tanto, el director de Gestión del Gas Natural del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Ángel Carbajal Calderón, propuso estimular el consumo de gas natural en la macrorregión a partir de un ramal de Ayacucho.

Respecto a ese punto, Fred Contreras Santos, miembro del Colegio de Ingenieros de Junín y socio de la Cámara Comercio de Huancayo, dijo que la viabilidad del gas depende de la oferta. “Si nadie crea necesidad no vamos a llegar a nada”, advirtió.

Recordó que el proyecto de masificación del gas para Junín nació hace 20 años. “Huancavelica que inició el proceso recién en 2012 ya nos lleva la delantera. Los problemas (para Junín) fueron que se echó para atrás Doe Run y Cemento Andino, pese a que antes dijeron que si tenían previsto usarlo”, recordó.

Por ello remarcó la importancia de crear demanda, ya que solo en viviendas se necesitarían 110 mil conexiones de gas para ser altamente rentable.