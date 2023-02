Los bloques de Somos Perú, Acción Popular y Perú Bicentenario han oficializado a sus candidatos: Alfredo Azurín, Silvia Monteza y José Balcázar, respectivamente. Hicieron lo mismo las bancadas del Bloque Magisterial, con la candidatura de Elizabeth Medina; y Cambio Democrático-JP, que presentó a Isabel Cortez como opción.

Alfredo Azurín (Somos Perú)

El congresista Alfredo Azurín es el candidato de Somos Perú para asumir la segunda vicepresidencia del Parlamento. Azurín es actual secretario de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso y presidente de la Comisión especial multipartidaria de Seguridad Ciudadana.

Ha sido también accesitario de las comisiones de Educación, de Comercio Exterior, Fiscalización y Relaciones Exteriores. En las elecciones generales del 2021, Azurín fue elegido congresista con 23.624 votos. Desde su ingreso al Parlamento se ha mantenido en su bancada, Somos Perú.

Antes de su incursión en la política, fue suboficial operativo de la Policía Nacional entre los años 1981 y 2019. Ese año, ingreso a la Oficina Regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. De acuerdo con la Declaración Jurada de su Hoja de Vida, ingresó a la Facultad de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, pero no concluyó los estudios.

En lo que va del período legislativo, ha sido autor principal de la actual Ley 31576, que incorpora en los alcances de la Ley 30876 a los oficiales de la Policía Nacional en situación de actividad o retiro.

Durante las recientes protestas en el país, Azurín ha manifestado su respaldo a la institución de la que fue parte. De otro lado, el pasado 1 de febrero, en el debate para el adelanto de elecciones, el congresista dijo: “si no recibo presión aquí en el Congreso, menos la voy a recibir de anarquistas. [...] ¿cuál es la prisa para adelantar las elecciones? Yo tengo la moral para decir, porque he luchado contra el terrorismo y no deseo a mi país en manos de terroristas, juré defender la democracia y eso es lo que haré”. Previamente, Azurín había manifestado que no se podía “ceder al chantaje” y que apelaba a elecciones “justas con reformas políticas contundentes”, y expresó su rechazo al referéndum para una asamblea constituyente.

En los últimos días, Azurín presentó un proyecto de ley para “fortalecer la normatividad actual, incorporando el criterio de razonabilidad subjetiva (honesta creencia) con el que debe actuar el personal de la Policía Nacional para el uso de la fuerza y de su arma de fuego”. El objetivo de esta iniciativa, precisa el documento, es “garantizar que el uso de la fuerza y el arma de fuego por parte del personal de la Policía Nacional sea eficaz y con sujeción a los derechos fundamentales de las personas”.

Estos fueron los votos del congresista Azurín cuando se presentaron las mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

Propuestas Voto Admisión de la moción que propone declarar la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/21) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (28/3/22) A favor Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2024 (20/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 (28/1/23) En contra Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 y referéndum para una asamblea constituyente (2/2/23) En contra

Silvia Monteza (Acción Popular)

La congresista Silvia Monteza fue presentada por su bancada, Acción Popular, como la candidata para asumir la segunda vicepresidencia del Congreso. Tras hacerse oficial su candidatura dijo que su trabajo está enfocado en encontrar consensos.

Monteza es una de las representantes de la región Cajamarca y obtuvo 7.171 votos en las elecciones generales del 2021. Además de ser parte de la bancada de Acción Popular, está afiliada al partido político desde el 2004.

Antes de ingresar al Congreso, Monteza se desempeñó como responsable de la Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia Subregional de Jaén (Cajamarca) desde el año 2000 hasta su elección como legisladora. Es bachiller en Administración por la Universidad César Vallejo y con estudios concluidos en la maestría de gerencia pública de la Universidad San Martín de Porres.

La congresista ha conducido la Comisión de Economía y en lo que va del período legislativo ha sido autora principal de 12 iniciativas, que fueron aprobadas y publicadas como leyes. Una de ellas, la ley 31478 que permitió el retiro extraordinario de las AFP durante el 2022. Otras iniciativas, de intención declarativa, fueron declarar de interés la construcción de parques científicos-tecnológicos y la creación de distritos. Asimismo, promovió la creación de la Zona Franca de Cajamarca.

En una reciente entrevista con “Panorama Informativo”, Monteza expresó su solidaridad con los familiares de las personas que fallecieron en las protestas del país y cuestionó a las bancadas que no han logrado consensos en el Parlamento para definir el adelanto de elecciones.

“Hay dos grupos centrados en el Congreso: Fuerza Popular y Perú Libre, que no quieren adelanto de elecciones porque los dos se centran uno en que quiere asamblea constituyente y otro que no la quiere. No podemos llegar a los 87 votos. Fui consecuente con mi voto, he votado a favor para irnos”, dijo al citado medio el pasado martes.

Además, comentó en RPP Noticias que se debía reconocer que existen brechas que cerrar en regiones del sur del país, pero también cuestionó la falta de gestión de las autoridades regionales. “No solo es el Estado, sino las autoridades regionales porque la plata les llega. Lo que pasa es que sus autoridades locales no han trabajado. Hay mucha corrupción ahí, hay mala información también para esas personas. A ellos se le dice asamblea constituyente, pero ¿si hay va a cambiar la situación económica del país?”, comentó el 3 de febrero.

Estos fueron los votos de la congresista Monteza cuando se presentaron las mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

Propuestas Votos Admisión de la moción que propone declarar la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/21) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (28/3/22) Abstención Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2024 (20/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 (28/1/23) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 y referéndum para una asamblea constituyente (2/2/23) [Sin respuesta]

José Balcázar (Perú Bicentenario)

El congresista José Balcázar, integrante de la bancada Perú Bicentenario, es el candidato para asumir la segunda vicepresidencia del Congreso. La bancada es uno de los bloques del sector de izquierda del Parlamento y fue uno de los grupos aliados del gobierno de Pedro Castillo.

Balcázar es uno de los representantes de la región Lambayeque en el Parlamento y obtuvo 6.641 votos en las elecciones 2021, en las que participó con el partido político Perú Libre. Sin embargo, en junio del 2022 renunció a este grupo parlamentario.

Antes de ser parte del Legislativo, Balcázar se desempeñó como magistrado del Poder Judicial en Lambayeque, cargo que ejerció desde 1982. Paralelamente, fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo desde 1977. Balcázar es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En lo que va del período legislativo ha sido vicepresidente de la Comisión de Justicia y ha presidido la Comisión especial para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. En aquella fecha, El Comercio informó que Balcázar estaba siendo investigado por la fiscalía por presuntamente haberse apropiado de los ingresos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), del que fue decano para el período 2019-2020. El congresista respondió para aquel informe que “todo está en orden” respecto a su relación con el ICAL.

A fines del 2022, este Diario reveló que Balcázar había contratado al abogado Edgar Randú Vargas Silva como asesor principal de su despacho. Nueve meses antes, en diciembre del 2021, Vargas Silva había absuelto al legislador en un proceso que llevaba en curso por presunta difamación.

El proceso de elección de magistrado del TC fue defendido por Balcázar, quien arguyó que no había ninguna “repartija”. “La coyuntura es importante porque no ha habido una repartija previa, ni se nota que haya algún tipo de lobby para nombrar a ciertas personas, eso es algo importantísimo. Antes, incluso la gente salía a las calles a protestar, la comunidad internacional no ha cuestionado esta elección”, dijo.

Sin embargo, el congresista no ha estado libre de otros cuestionamientos. En noviembre del 2022, justificó al exprimer ministro Aníbal Torres luego de haber pronunciado declaraciones misóginas en contra de Sol Carreño, conductora de Cuarto Poder. “Es una apreciación al calor de los debates políticos que existen. Hay opiniones que a veces no tienen una mala fe, sino que hay que mirar dentro del contexto y pienso que puede haber excesos, pero hay que rectificarse en su momento. Yo creo que hay que rectificar en algunos casos, como en este por ejemplo. Yo recomendaría eso”, declaró a Canal N.

Estos fueron los votos del congresista Balcázar cuando se presentaron las mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

Propuestas Voto Admisión de la moción que propone declarar la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/21) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (28/3/22) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/22) No votó Propuesta de adelanto de elecciones al 2024 (20/12/22) En contra Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 (28/1/23) En contra Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 y referéndum para una asamblea constituyente (2/2/23) A favor

Elizabeth Medina (Bloque Magisterial)

Elizabeth Medina es la candidata del Bloque Magisterial para integrar la Mesa Directiva del Congreso. La congresista es parte del grupo de docentes allegados al expresidente Pedro Castillo. Además, fue una de las 10 legisladoras que en mayo del 2022 renunció a la bancada de Perú Libre para conformar otro grupo parlamentario.

Medina representa a la región Huánuco en el Parlamento e ingresó a la representación nacional con 11.300 votos. En lo que va del período legislativo ha presidido la Comisión de la Mujer y es una de las integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Desde el 2021, cinco proyectos que firmó como autora principal fueron aprobados y publicados como leyes. Uno de ellos la Ley 31364 , que establecía disposiciones para ampliar el plazo de adecuación de los docentes de universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados. También promovió proyectos declarativos como promover la investigación de la moringa, promoción del deporte, el reconocimiento de ollas comunes, entre otros.

Antes de su ingreso a la política, Medina se desempeñó desde el 2017 como docente en la I.E. N°32043 San José de Páucar, en el centro poblado del mismo nombre, ubicado en la región Huánuco. Medina es profesora de Educación Física por el Instituto Superior Pedagógico Marcos Duran Martel.

Recientemente, durante el debate del adelanto de elecciones, Medina dijo que como integrante de una bancada de izquierda pedirán el cambio de la actual Constitución. “El índice de pobreza ha aumentado, soy una docente de zona rural, conozco la realidad de mi país y por eso decimos cambio de Constitución vía una asamblea constituyente. Queremos a nuestro país y queremos estos cambios cambios. Solo se pide consultar, hay que ceder, pensar”, declaró el pasado 3 de febrero.

Estos fueron los votos de la congresista Medina cuando se presentaron las mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.

Propuesta Voto Admisión de la moción que propone declarar la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/21) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (28/3/22) En contra Resolución que declara la permanente incapacidad moral de Pedro Castillo (7/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2024 (20/12/22) A favor Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 (28/1/23) En contra Propuesta de adelanto de elecciones al 2023 y referéndum para una asamblea constituyente (2/2/23) A favor

Isabel Cortez (Cambio Democrático-JP)

Isabel Cortez es la candidata de la bancada Cambio Democrático-JP para asumir la segunda vicepresidencia del Congreso. Esto pese a que el grupo parlamentario había adelantado que se iban a abstener de presentar una opción, pues se enfocarían en insistir en el adelanto de elecciones.

Cortez ingresó al Congreso con 34.888 votos y representa a Lima Metropolitana. A lo largo de este período parlamentario Cortez ha presidido la Comisión de Trabajo, y ha sido parte de las comisiones de Ética y Economía. Antes de ser elegida, Cortez fue dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Innova Ambiental (Sitobur) y trabajó en limpieza pública de la Municipalidad de Lima.

Uno de los incidentes que vivió en el Congreso fue junto a la congresista María del Carmen Alva. El pasado 11 de agosto del 2022, Cortez fue jalada del brazo por su colega del Parlamento.

“Ella tiene esa actitud siempre, ella actúa de impulsivo, de una intervención que hubo de una congresista [Norma Yarrow] que dijo que se venden por un plato de lentejas entonces empezaron a hablar de sus plagios, que copia del Congreso y no sé, el colega Wilson [Soto] se sintió deprimido, eso es lo que yo percibí y no solo yo, otros también se han acercado a decirle que esté tranquilo”, manifestó Cortez tras lo ocurrido.

Esto motivó que el caso sea atendido en la Comisión de Ética, que el 6 de febrero recomendó sancionar a Alva con una “recomendación pública”.

No es la primera vez que Cortez intenta asumir un cargo en la Mesa Directiva. En julio del 2022, anunció su postulación a la Presidencia del Congreso. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Cortez ha sido una de las congresistas que salió en su defensa en algunas ocasiones. En noviembre del 2021, una vez reveladas las reuniones subrepticias que mantenía el expresidente en una casa de Breña, la congresista manifestó que “a ciencia cierta todavía no se sabe quiénes han ido ahí. Debemos esperar las investigaciones. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”.

Además, Cortez consideró que calificar las reuniones como clandestinas era equivocado. “Clandestino sería si fuera a un sitio escondido, un lugar... pero es en un distrito conocido, en una casa conocida donde todo el mundo puede ver. Entonces, no es clandestino”, agregó.

La defensa de Cortez hacia el exjefe de Estado se mantuvo durante el debate de las mociones de vacancia que se presentaron en contra de Castillo. En noviembre del 2021, indicó que la propuesta para declarar la incapacidad moral del expresidente era un golpe a la democracia. “Acaban de presentar una moción de vacancia contra el presidente. Esta mayoría congresal no parará hasta dar un golpe contra la democracia. Si osan siquiera aprobar esta moción nos verán a todos en las calles mostrando la fuerza del pueblo que defiende a su gobierno”, escribió Cortez en su cuenta de Twitter. Mientras que en marzo del 2022 afirmó que “ninguna de las supuestas causales para la vacancia tiene asidero en la realidad”.

Acaban de presentar una moción de vacancia contra el presidente. Esta mayoría congresal no parará hasta dar un golpe contra la democracia. Si osan siquiera aprobar esta moción nos verán a todos en las calles mostrando la fuerza del pueblo que defiende a su gobierno. pic.twitter.com/0tsavFAKgR — Isabel Cortez (@chabelitacongre) November 25, 2021

Finalmente, Cortez ha manifestado que el debate de adelanto de elecciones, tanto para el 2023 o el 2024, es ”estéril”, pues considera que, más bien, debe discutirse la vacancia de la presidenta Dina Boluarte debido a las muertes en las protestas. “Se movilizan en todo el país. Este debate no ofrece una salida a los ciudadanos. Nuestro pueblo pide la renuncia de Dina Boluarte”, expresó el pasado 27 de enero. También dijo que debía reconformarse totalmente la Mesa Directiva.

El debate de adelanto de elecciones al 2023 o 2024 es estéril, lo que deberíamos estar debatiendo es la vacancia de la señora Dina Boluarte por su responsabilidad política en los asesinatos de más de 60 compatriotas. El pueblo pide su renuncia. Debemos recoger esta demanda. pic.twitter.com/3FaAe1rb2c — Isabel Cortez (@chabelitacongre) January 28, 2023

Estos fueron los votos de la congresista Cortez cuando se presentaron las mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo y el adelanto de elecciones generales.