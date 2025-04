La congresista Kira Alcarraz confirmó que estuvo casi un mes fuera del país durante el mes de marzo por un viaje a la India. El dominical Cuarto Poder dejó al descubierto el extenso viaje que realizó la parlamentaria de Podemos Perú, quien, a modo de defensa, ha señalado que los gastos fueron cubiertos por la Embajada de la India.

Durante este tiempo, la legisladora presentó dos licencias al Congreso : una por enfermedad y otra por temas personales. Debido a su viaje, que asegura no fue por turismo, sino por estudios, no estuvo presente en dos importantes votaciones: una sobre la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia y la otra la moción de censura contra el exministro Juan José Santiváñez.

Kira Alcarraz explicó que los cursos fueron de gestión empresarial, recursos humanos, rendimiento organizacional, entre otros, y todos se dictaron en español. Sobre un video donde se le ve bailando, sostuvo que fue durante su “break” dentro de la institución.

En otro momento, aseguró que “cuando hace su trabajo es 24/7” y que esta es apenas la segunda vez que sale del Perú desde que asumió como parlamentaria. De igual forma, insistió que se conectó a todas sus comisiones de manera virtual a pesar de estar fuera del país.

“Tuve una descompensación por el tema de clima y ahí tengo el certificado donde me detectan con faringitis, hasta el día de hoy lo tengo. Esto estaba planeado desde el año pasado, donde la embajada de la India cubrió todos los gastos, tanto el pasaje como los viáticos, y todo fue dentro de la institución ”, subrayó la noche del lunes en Canal N.

“Me he conectado virtualmente a todas mis comisiones [...] Yo tenía 10 días fuera y ponen esa agenda en el Pleno. No soy adivina para saber que iban a poner el tema de seguridad o que iban a censurar al ministro. [...] No se puede participar (en las comisiones), solo se vota”, añadió.

Kira Alcarraz en entrevista el lunes 14 de abril. Foto: captura Canal N