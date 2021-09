Conforme a los criterios de Saber más

Las declaraciones de la congresista María Agüero (Perú Libre) cuando se le preguntó sobre un eventual recorte de sueldos levantó polémica: “Como candidata, cuando me decían si estaba dispuesta a bajarme el sueldo, mi respuesta ha sido que la vida en Lima es bien cara si uno quiere trabajar con el sueldo del congresista. El costo de Lima es caro, si queremos hacer buena gestión, si queremos representar a los lugares alejados”.

Congresista de Perú Libre sobre reducción de sueldos de legisladores: “La vida en Lima es bien cara”

Leila Chihuán: “Lo que gano en el Congreso no me alcanza”

El caso más recordado es el protagonizado por la congresista fujimorista, Leila Chihuán, quien en 2018 sostuvo que su sueldo de S/ 15,600 “no le alcanza”.

“ Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país ”, expresó.

Yesenia Ponce: “Sabemos que como congresistas el sueldo es muy poco”

Durante una sesión en la comisión de Ética en abril del 2019, la ex integrante de la bancada de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, afirmó que el salario que percibe como legisladora “es muy poco”. Esto sucedió cuando se le investigaba por una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

“Tengo una cuenta mancomunada con mi esposo, donde le depositan el sueldo y donde hacemos los pagos de nuestros hijos. Aparte que él tiene otro tipo de ingresos donde pagamos las cuentas de nuestros hijos porque sabemos que nosotros como congresistas el sueldo es muy poco ”, manifestó Yesenia Ponce.





Un bono de representación....

A finales del 2012, diversos parlamentarios justificaron un bono de representación que equivalía a 15 mil nuevos soles al mes, adicional a sus sueldos, que iban a recibir a partir de enero del 2013. Muchos de ellos argumentaron que con descuentos de Impuesto a la Renta solo les quedaba unos 10 mil, lo que consideraban insuficiente.

Fredy Otárola (Áncash, Gana Perú): “En mi caso yo no descanso, casi todos los viernes salgo y yo no gasto menos de 2 mil soles. Los gastos de representación me quedan cortos y tengo que echarle mano a mis ingresos personales (...) sirve para transporte, eventos, actividades locales, no para comprar panetón porque no alcanzaría”.

Marco Falconí (Arequipa, Perú Posible): “Yo particularmente trabajo más de 18 horas al día y no creo que lo hagan otras personas (...) en todo caso si no quieren que se cumpla la función de representación, que lo digan expresamente y nosotros no atenderemos a ningún ciudadano, porque no está dentro de nuestra función (...) siempre es fácil reclamar cuando se da un aumento en los ingresos”.

[Sobre por qué no se rinde cuentas] (...) el tema es que todo está afecto al Impuesto a la Renta y en ninguna parte del mundo se rinde cuentas de los gastos operativos.

Víctor Isla (Loreto, Gana Perú): “Consideramos que [el monto] no es excesivo, el Perú es tan grande, y lo que necesitamos es que los legisladores lleguen a todos los sitios. [Sobre por qué no se rinde cuentas] Podría plantearse, no hay problema. Esto es absolutamente transparente, nada hacemos bajo la mesa. Todo es posible plantearse”.

Claudia Coari (Puno, Gana Perú): “Ha sido importante (el aumento) porque nosotros somos de las regiones y cumplimos una tarea importante. En las malas y en las buenas estamos con nuestro pueblo (...) la población cree que nosotros ganamos una infinidad, no es así (...) en algo apoyará [el incremento] porque ahora tenemos que sacar de nuestro bolsillo para pagar las oficinas de enlaces”.

[Sobre las actividades que solventa con este dinero] [La población] nos exige visitas, muchas veces hay aniversarios, tenemos que ir a las asambleas comunales, tengo que cumplir.

