En el caso de Cordero, se recomienda su suspensión por 60 días por agresión física y psicológica; en el caso de Wong por haber influenciado en la designación de Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu); y en cuanto a Vergara y Flores por el Caso Los Niños. A estos últimos tres se recomienda suspenderlos por 120 días.

Sin embargo, se trata de casos que tienen al menos cinco meses de espera para ser resueltos por el pleno. En el caso de Cordero, el informe final que recomienda su suspensión fue remitido a Oficialía Mayor a inicios de junio del año pasado. Es decir, hace casi 10 meses atrás.

Luis Cordero Jon Tay Congresista de Fuerza Popular. Se recomienda su suspensión por 60 días.

Línea de tiempo 30/5/22 : aprobación del informe final, por mayoría, que recomienda la suspensión de Luis Cordero y descuento por 60 días.

: aprobación del informe final, por mayoría, que recomienda la suspensión de Luis Cordero y descuento por 60 días. 2/6/22 : enviado a Oficialía Mayor para dar cuenta en el pleno con la recomendación de sanción.

enviado a Oficialía Mayor para dar cuenta en el pleno con la recomendación de sanción. 10/6/22: Oficialía Mayor envía a la Comisión de Ética el recurso de apelación de Cordero Jon Tay.

La Comisión de Ética envió el 2 de junio del 2022, hace casi 10 meses atrás, el informe final que recomienda la suspensión por 60 días del congresista Luis Cordero Jon Tay. El objeto de la investigación iniciada en su contra en este fuero fue para determinar si el legislador se valió de una tercera persona para que intervenir y evitar que su expareja no continúe con las acusaciones de violencia y acoso que presentó en contra suya.

A fines del 2021, el programa Panorama recogió el testimonio de la mujer, quien dio cuenta de las agresiones físicas que recibió por parte del actual legislador, por lo que lo denunció ante la Policía Nacional.

La indagación se inició para determinar si se ofreció pagos a ellas y se ejerció intimidación, así como la pretensión de desvirtuar los hechos.

La Comisión de Ética determinó, el 30 de mayo del 2022, que la intimidación, a partir de una tercera persona utilizada por el congresista, es una “situación que se ha dado”. Además, que Marcos Hurtado Athos, la tercera persona, habría buscado difundir en otros medios que la expareja del congresista “sería una extorsionadora”.

Por tanto, la comisión indicó que Hurtado Athos “no actuó por comisión propia, sino por encargo del congresista denunciado”. Por esas razones, el grupo de investigación consideró que Jon Tay vulneró la ética parlamentaria.

Enrique Wong Congresista no agrupado. Se recomienda sus suspensión por 120 días.

Línea de tiempo 8/8/22: aprobación del informe final, por mayoría, que recomienda la suspensión de Luis Cordero y descuento por 120 días.

aprobación del informe final, por mayoría, que recomienda la suspensión de Luis Cordero y descuento por 120 días. 15/8/22 : recibido para dar cuenta en el pleno con la recomendación de sanción.

: recibido para dar cuenta en el pleno con la recomendación de sanción. 11/10/22: Wong solicitó que se disponga el retorno del informe final a la comisión de ética para pedir la nulidad.

La Comisión de Ética inició una indagación en contra del congresista Enrique Wong para determinar si la conducta del congresista vulneró el código y reglamento de Ética Parlamentaria en el caso de la designación del presidente de Enapu.

La comisión llegó a la conclusión de que Wong actuó en contra de los principios y buenas conductas al haber trasgredido el artículo 4 (literales a, b y c) del Código de Ética. Esto debido a que su comportamiento “atenta contra las buenas costumbres” y por haber gestionado acciones ajenas a su labor parlamentaria “al haber influenciado en la designación de su asesor principal y al realizar trámites personales en favor de su amigo Manuel Alberto Talavera Valdivia” para ser nombrado en la Enapu.

En ese sentido, el grupo indicó que se ha corroborado que Wong asistió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 11 de enero de 2022 “para agradecer la designación de su asesor principal” Talavera Valdivia en Enapu. También, que se corroboró que el congresista no asistió acompañado de algún representante del sindicato.

“No se ha corroborado que el congresista asistió de manera personal y no acompañado de algún miembro del sindicato a la reunión con el exministro Juan Silva, lo que desvirtúa lo dicho en la audiencia que él siempre va acompañado de algún representante del sindicato”, se indica.

También se concluyó que Wong vulneró el artículo 3 (literal g) del Reglamento del Código de Ética al no haber actuado con responsabilidad, pues su conducta perjudica la imagen del Congreso. Asimismo, que vulneró el artículo 5 (literales b y g) al no haber respetado la investidura parlamentaria. Así también no haber actuado con neutralidad e imparcialidad.

La Comisión de Ética precisa que Wong “cometió actos de corrupción” al haber influido en la designación de su asesor principal como presidente del directorio de Enapu. De otro lado, que “ha cometido el delito de tráfico de influencias en agravio del Estado”.

Jorge Flores Ancachi Congresista de Acción Popular. Se recomienda su suspensión por 120 días.

Línea de tiempo 21/10/22 : se aprobó por mayoría la recomendación del expediente de 120 días de suspensión.

: se aprobó por mayoría la recomendación del expediente de 120 días de suspensión. 24/10/22 : Elevado a la Oficialía mayor para su vista en el pleno.

Elevado a la Oficialía mayor para su vista en el pleno. 2/11/22: Jorge Flores presenta un recurso de apelación contra el informe final.

Jorge Flores presenta un recurso de apelación contra el informe final. 4/1/23: La presidenta de Ética informa que es improcedente el pedido de recurso de nulidad de Jorge Flores e informan el 5/1/23 a la Oficialía Mayor que no procedió su pedido de nulidad.

La Comisión de Ética inició un proceso de investigación al congresista Jorge Flores Ancachi debido a su vinculación con presuntos actos ilícitos tras ser señalado como parte de ‘Los Niños’, el grupo de congresistas que habrían participado junto al expresidente Pedro Castillo en presuntos actos de corrupción.

El grupo de trabajo determinó que Flores Ancachi acudió a cuatro reuniones en Palacio de Gobierno acompañado de otros congresistas, sosteniendo reuniones no solo con el presidente de la República, sino con altos funcionarios que son investigados por el Ministerio Público.

También que se ha acreditado que el congresista Flores acudió a reuniones en el MTC junto a alcaldes provinciales de Puno, la región que representa. Sin embargo, no se pudo demostrar “que estas reuniones hayan sido producto de acuerdos previos para obtener obras de las que se pudiera beneficiar”, aunque son parte de la investigación preliminar que viene realizando el Ministerio Público.

La comisión consideró también, como parte de sus conclusiones, que el legislador ha sido sindicado como parte de Los Niños no solo por la investigada Karelim López, sino por otros colaboradores eficaces.

“Se ha acreditado que el congresista investigado sostuvo reuniones con el señor Jorge Roberto Palomino Cordero, quien posterior a esas reuniones coincidentemente fue nombrado como director general de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de Mype e Industria”, se detalla en el informe final.

Por tanto, la Comisión de Ética ha determinado que el congresista ha cometido una conducta antiética en el cumplimiento de sus funciones.

Elvis Vergara Congresista de Acción Popular. Se recomienda su suspensión por 120 días.

Línea de tiempo 21/10/22 : se aprobó por mayoría la recomendación para suspender por 120 días.

: se aprobó por mayoría la recomendación para suspender por 120 días. 24/10/22 : Enviado a Oficialía Mayor.

: Enviado a Oficialía Mayor. 2/11/22 : Vergara presenta recurso de apelación contra el informe final.

: Vergara presenta recurso de apelación contra el informe final. 4/1/23: La presidenta de la comisión de ética informa a Oficialía Mayor que se resuelve declarar improcedente el pedido de nulidad.

Al igual que Flores Ancachi, la Comisión de Ética inició una investigación en contra del congresista Elvis Vergara al ser involucrado en el caso Los Niños.

Al respecto, el grupo determinó una suspensión por 120 días al haberse acreditado que Vergara acudió a 11 reuniones en Palacio de Gobierno acompañado por otros congresistas para reunirse con el expresidente Pedro Castillo y otros altos funcionarios.

De otro lado, que Vergara se presentó en el MTC para “gestionar la ejecución de proyectos de inversión, los que incluso no correspondían a la región que representa”. Al igual que lo señalado respecto a Flores Ancachi, se indica que Vergara ha sido sindicado no solo por la investigada López, también por otros colaboradores eficaces.

“Si bien los testigos Karelim López Arredondo y Bruno Pacheco Castillo no acudieron a la comisión a prestar declaración respecto a la imputación que existiría en contra del investigado de formar parte de un grupo denominado Los Niño [...] se ha acreditado que como consecuencia de sus delaciones el Ministerio Público ha solicitado ampliación de diligencias preliminares en contra del investigado y otros por presunta comisión de delitos”, se detalla.

Por tanto, la comisión señala a Vergara por la conducta antiética que lo hace pasible de esta sanción.