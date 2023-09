El Consejo de la Prensa Peruana advirtió este lunes que en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Dina Boluarte al Congreso, se incluye una “severa medida” que atenta contra la libertad de expresión. Por ello, pidió “que sea removida el pliego general”

“En el punto 3.1.2 inciso C, se propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia” (sic)”, detalla en un comunicado.

MIRA AQUÍ: Consejo de la Prensa Peruana asegura que la independencia del IRTP está en riesgo





El Consejo de la Prensa remarcó que dicho punto atenta no solo contra la libertad de expresión de los ciudadanos, sino de “periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”.

“Este punto atenta no sólo contra la libertad de expresión de ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en una manifestación, un derecho humano reconocido internacionalmente. La modificatoria también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto”, precisa.

Alerta que la propuesta del Poder Ejecutivo “abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas”.

Qué dice el punto 3.1.2 inciso C del proyecto de facultades:

“Sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que, en el marco de las protestas, se han perpetrado como se ha mencionado anteriormente los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos35, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.

Proyecto de delegación de facultades del Ejecutivo





En su comunicado, el Consejo de la Prensa añade también que “expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional”.

Indica además que la modificatoria de la norma “no puede dejar de leerse a la luz de ejemplos recientes: no pocos comunicadores, haciendo uso de su derecho a expresarse, no sólo informaron sobre manifestaciones sino que promovieron una participación pacífica en éstas”.

MIRA AQUÍ: Consejo de la Prensa Peruana pide archivar PL que obliga a la colegiatura de periodistas

“En tal sentido, el Consejo de la Prensa Peruana pide a las autoridades que la propuesta sea removida o rechazada por el Congreso”, subrayó.

En la agenda de la Comisión de Constitución de este martes, se incluye el debate del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5632/2023-PE que delega en el Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres - niño global, infraestructura social y calidad de proyectos.