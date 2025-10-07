El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) informó que más de 20 periodistas fueron agredidos por agentes de la policía durante las protestas que se realizaron en el mes de setiembre contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso en las calles de Lima.

En su reporte mensual sobre libertad de expresión correspondiente al mes de setiembre, detalla que hubo un recuento de más de 20 hombres y mujeres de prensa agredidos y hostigaos cuando cubrían estas manifestaciones, según datos de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

“La Policía Nacional disparó perdigones contra algunos de ellos”, detalla el informe que menciona el caso de un reportero de Canal N que fue arrinconado para impedir su labor, y el del periodista Jorge Ballón que fue empujado y agredido por otros agentes policiales.

El CPP advirtió que estos hechos demuestran una “nula preparación” de la policía para proteger a periodistas que cubren protestas, al punto de agredirlos pese a que se identificaron como tales.

“Es evidente que la Policía Nacional ha abierto un frente de agresión y hostigamiento contra la prensa”, resalta el informe.

También incluyen el pedido de la procuraduría admitido por el Ministerio Público para tramitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, y la que consideran como una amenaza por parte del alcalde Rafael López Aliaga contra el periodista Gustavo Gorriti.

Finalmente, se incluye también el anuncio de una denuncia por parte de la Policía Nacional contra la periodista arla Ramírez por presunto acoso por haber buscado los descargos de un comandante PNP y dos oficiales para tener su versión en un reportaje.